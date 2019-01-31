Сделка с жильем: продаем и покупаем квартиру выгодно

Покупка любого вида недвижимости - это очень серьезный шаг, как в финансовом плане, так и в юридическом, поэтому к нему нужно отнестись со всей внимательностью и осторожностью. Один, из насущных вопросов, который интересует каждого гражданина, решившего приобрести или продать недвижимость, как это сделать наиболее выгодно?

Практика показывает, что в зависимости от времени года, стоимость квартир может падать или подниматься от 5 до 50%. Заметьте, что такого рода спады и взлеты отмечаются не только на рынке недвижимости, но и на любом другом, начиная от продуктов питания и заканчивая ценами на туристические путевки.

Так как покупка недвижимости - это процедура, с которой большинство граждан сталкиваются единственный раз в жизни, то каждый из нас заинтересован в покупке хорошей квартиры, с удобным месторасположением и по выгодной цене. Если вы не располагаете нужной суммой денег, для оплаты риэлтерских услуг, то вы вполне можете заняться поиском квартиры самостоятельно, главное запастись терпением и необходимыми знаниями.

Зима

Практика показывает, что зимнее время - это не самый благоприятный период для продавцов недвижимости. В основном это связано с тем, что все россияне готовятся к встрече Нового года, готовят друг другу подарки, запасаются необходимыми продуктами питания. Именно поэтому, не рассчитывайте быстро продать квартиру зимой.

Со стороны покупателей, ситуация складывается иным образом, продавцы, которым срочно нужно продать квартиру, могут сделать неплохую скидку, ввиду отсутствия потенциальных покупателей. Но, тем не менее, выбор квартир будет небогатым и не всегда удается купить действительно хорошую недвижимость.

Основная часть квартир, продаваемых зимой - это недвижимость, которая не была реализована в прошлом году. Но, даже если сроки покупки квартиры поджимают, не начинайте поиск жилплощади до февраля, так как, начиная с февраля большинство продавцов активизируются, а цены еще не успели подняться.

Весна

На основании проведенного анализа купли-продажи недвижимости, можно сказать, что в весенний период число возможных покупателей увеличивается, а продавцов наоборот становится меньше. Если вам нужно, как можно скорее купить квартиру, то стоит начать с мониторинга объявлений и личных встреч с владельцами, желательно сразу на территории вашей потенциальной квартиры. Но учтите, что не стоит затягивать с размышлениями, так как в это время спрос значительно превышает предложением, и, возможно, пока вы будет думать, квартиру уже продадут.

Лето

Нужно отметить, что летний период на рынке недвижимости для продавца - это такой же мертвый период, как и зима. В основном это связано с тем, что большинство потенциальных покупателей уезжают в отпуск, на море или заграницу. В летнее время предложение намного превышает спрос и для покупателей ситуация складывается самым наилучшим образом. Многие агентства недвижимости проводят всевозможные акции и предлагают неплохие скидки на квартиры.

Осень

Осень - наиболее благоприятное время для продавцов недвижимости, так как большинство граждан уже вернулись с отпуска и приступили к решению насущных проблем. В осенний период квартиры продаются и покупаются намного быстрее, так как осенью нет резких взлетов и падений на стоимость жилья. Осенняя пора - благоприятное время, как для продавцов, так и для покупателей, продавцы могут быстро и выгодно реализовать недвижимость, а покупатели, найти наиболее подходящий вариант из множественных предложений агентств и частных лиц.

Фото: estateliga.ru

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