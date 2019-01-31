Срок приватизации жилья продлен

Приватизация дома, квартиры и любых других видов недвижимости в соответствии с ЖК РФ - это законная реализация права собственности любого гражданина России. Процедура приватизации - это процесс переведения жилья, находящегося в собственности у государства в собственность гражданина.

Так как в настоящее время около трети всех жилых объектов не приватизированы, то вопрос о продлении сроков приватизации очень актуален. Приватизировав объект недвижимости, собственник имеет право распоряжаться жилплощадью по своему желанию и на свое усмотрение. Сюда входят различные операции с недвижимостью, например продажа, дарение, завещание и многие другие процедуры.

Помните, что право на приватизацию недвижимости гражданину России дается только единожды, после этого, согласно действующему законодательству, приватизировать любую другую недвижимость будет невозможно.

Плюсы и минусы

Законом установлено, что распоряжение объектом недвижимости по своему усмотрению невозможно до тех пор, пока жилье не будет приватизировано. Получается, если лица, проживающие в квартире, не хотят ее приватизировать, в будущем они могут лишиться этого жилья. К примеру, по случаю смерти съемщика или в случае неоплаты коммунальных платежей.

Несомненным плюсом выступает тот факт, что после переоформления жилья в свою собственность, вы можете прописать на данной жилплощади абсолютно любого человека. Также можете завещать данную квартиру или оформить на нее дарственную. Кроме того, пока дом находится в собственности у государства, нельзя заниматься его перепланировкой, за это вас могут привлечь к административной ответственности или даже выселить.

Еще одним несомненным отрицательным фактом, выступающим против приватизации квартиры в свою собственность, является момент, когда владельцем недвижимости является человек преклонного возраста. Так как любая собственность облагается налогом, то для человека пенсионного возраста, это может стать большой обузой.

Срок приватизации продлен

Поправки, вносимые в ЖК РФ, привели к тому, что ранее не имевший четких временных рамок срок приватизации, теперь ограничен по времени. Пару раз данный срок продляли, но в результате постановления правительства РФ был определен срок окончания приватизации. В результате последних поправок, перевести жилье в свою собственность можно было только до 01.03.2017 г.

О чем это говорит? Что все граждане Российской Федерации, стоящие в очереди на получение государственного жилья и иных льгот, после первого марта 2017 г. Уже не смогут перевести полученную жилплощадь в свою собственность бесплатно. Россияне, не успевшие приватизировать квартиру до установленного срока, по любым другим причинам, также не имеют права приватизировать жилье бесплатно.

Однако, по решению Государственной думы РФ от 10.02.2018 г. были утверждены следующие изменения: приватизация станет бессрочной и абсолютно бесплатной для всех категорий граждан РФ. Все присутствующие члены заседания единогласно проголосовали «за».

Фото: pravoman.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Приватизация коммунальных метров

Приватизация жилья: Станет ли она бессрочной?

Приватизация: Госсобственность отдадут по дружбе?

Приватизация - это атака атлантистов на Россию