Оценка недвижимости: как определить кадастровую стоимость квартиры

Каждый объект недвижимости имеет определенную стоимость, которая выявляется в результате независимой оценки экспертов, берущих в расчет все факторы, которые прямо или косвенно влияют на стоимость 1 квадратного метра жилплощади. Но, с первую очередь в объективной оценке стоимости квартир заинтересовано государство, в целях налогообложения. Именно поэтому государственные органы самостоятельно занимаются проведением оценки жилплощади и земли.

Понятие кадастровой стоимости

Кадастровая стоимость дома - это ценовой показатель, прописываемый в реестровых данных любого элемента кадастровой карты. Ведением такого реестра занимается кадастровая палата, которая ответственна за своевременность внесения информации о недвижимости.

Изначально выявленная кадастровая стоимость величина непостоянная, она меняется каждые три-пять лет.

С какой целью определяется кадастровая стоимость недвижимости

При расчете кадастровой стоимости дома, результат независимой оценки сразу сообщается в соответствующие государственные органы. Выявленная стоимость квартиры используется в следующих случаях:

- в целях налогообложения;

- при расчете стоимости гос. пошлины при совершении различных нотариальных действий и т.д.

В первую очередь определение кадастровой стоимости требуется государству, потому что граждане имеют полное право назначать стоимость за имущество, имеющееся у них в распоряжении.

Факторы, влияющие на кадастровую стоимость

Наибольшее влияние на стоимость недвижимости оказывает действующая ситуация на рынке недвижимости.

Факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости:

- месторасположение;

- общая площадь;

- развитость инфраструктуры на объекте.

Любой оценщик имеет свою систему расчетов и полагается только на свои знания, получается, что каждый оценщик может назначить различную кадастровую стоимость.

Кадастровая стоимость квартиры определяется путем умножения удельной единицы объекта на его совокупную площадь.

Расчетом стоимости занимается только представитель государственного реестра, оценщики в данной процедуре не участвуют. Основной задачей оценочной компании является выявление цены за одну единицу, в зависимости от места расположения объекта.

Как узнать кадастровую стоимость вашей квартиры

Данная информация находится в открытом доступе и любой желающий гражданин в любой момент может получить выписку о стоимости своего жилья. Данные о стоимости размещены на официальном сайте Росреестра и в публичной кадастровой карте.

Что делать, если кадастровая стоимость завышена?

Зачастую встречаются случаи, когда кадастровая стоимость квартиры намного выше рыночной. Владельцы квартир несут убытки от необъективной оценки, в виде уплаты большей суммы налогов.

Чтобы получить реальную оценку недвижимости нужно:

- написать заявление в гос. реестр;

- провести процедуру независимой оценки;

- включить результаты независимой оценки в данные реестра.

Фото: 72kvadrata.ru

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