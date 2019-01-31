Право на жилье: как прописаться в общежитии

У большинства современных людей общежитие ассоциируется со студенческими годами или временем работы на государственном предприятии. В общежитиях часто проживают и молодые специалисты: учителя, доктора, офицеры и т.д. Прописка в общежитии процедура непростая и вызывающая уйму вопросов.

Давайте вместе разберемся, есть ли отличия в регистрации в общежитии и обычной квартире, и какие документы вам потребуются для прописки в выделенной комнате.

Реально ли прописаться в общежитии?

Регистрация в общежитии бывает двух видов: постоянная и временная. Постоянная регистрация подразумевает под собой, что вы будете проживать в многоквартирном доме длительный срок.

Временная регистрация требуется для уведомления соответствующих органов о своем фактическом пребывании. Менять место постоянной прописки нет необходимости.

Учтите, что при даче ложных сведений о фактическом месте вашего пребывания, преследуется законом и влечет за собой административное наказание.

Процедура прописки в общежитии является обязательной

Характер регистрации может несколько меняться в зависимости от собственника дома. Если вы заселяетесь в общежитие, принадлежащее юр. лицу, то подписывается договор аренды жилплощади. Кроме этого, вам нужно получить разрешение у лица, ответственного за имущество общежития.

В том случае, если жилплощадь была выкуплена или передана в собственность физическому лицу, то процедура регистрации в ней будет точно такой же, как и в обычной квартире.

Временная регистрация студента заканчивается в момент окончания учебного заведения. Срок регистрации молодых специалистов прописывается в трудовом соглашении или договоре аренды.

Временная регистрация студента

Каждый студент должен зарегистрироваться по месту фактического пребывания. В основном этим вопросом занимается учебное учреждение. Но если сотрудника ответственного за регистрацию нет, то вам нужно самостоятельно об этом позаботиться.

Вам потребуются следующие документы:

- собственноручно написанное заявление;

- документ удостоверяющий личность (паспорт, для лиц младше 14 лет свидетельство о рождении)

- справка о состоянии здоровья;

- полис обязательного медицинского страхования;

- три фотографии (3*4)

- справка из учебной организации;

- разрешение на вселение;

- листок прибытия и убытия.

Постоянная регистрация в общежитии

Молодые специалисты самостоятельно регистрируются в общежитии. Для этого им требуется написать заявление, предъявить паспорт и договор аренды или заверенное нотариусом согласие на регистрацию от руководителя учреждения. Перед пропиской нужно заранее выписать с места предыдущей регистрации.

Не забывайте, что постоянная регистрация не дает вам права на проживание в комнате после прекращения оснований для проживания (окончание учебного заведения или прекращение трудового договора).

Сроки проживания без регистрации

Законодательство Российской Федерации дает гражданам право находится не по месту жительство определенное время, не более 90 дней со дня прибытия. По истечении данного срока нужно в обязательном порядке уведомить органы Федеральной Миграционной Службы о вашем фактическом месте пребывания.

Фото: urned.net

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Власти Москвы не разрешили строить общежитие на Неглинной

МГУ построит общежитие для пяти тысяч студентов

Бывшую московскую больницу превратили в общежитие для нелегалов

В центре столицы нашли общежитие с 300 нелегалами