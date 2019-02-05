Процедура выдачи ипотечного кредита

Ипотечный кредит весьма распространенное явление на сегодняшний день. Чаще всего к ипотеке прибегают молодые пары, которых хотят обзавестись собственным жильем, но не имеют на это необходимых средств. В такой ситуации ипотека - единственное возможное решение жилищного вопроса.

С чего начать

От стандартного потребительского кредита на повседневные нужды, ипотека отличается тем, что в роли залога выступает приобретаемая недвижимость. Это говорит о том, что определенные действия с квартирой будут вам недоступны, т.е. вы можете жить в ней, делать косметический ремонт, но перепродать квартиру, пока она находится в обременении, вы не сможете. Лишь после полного погашения кредита можно снять обременение и распорядиться квартирой по своему усмотрению (продать, подарить).

Для начала нужно определиться с выбором банка. Банковская организация должна подходить под ваши требования и нужды. Если вы занятой человек и у вас нет времени на самостоятельный поиск кредитной организации, то советуем вам прибегнуть к услугам ипотечного брокера, который подберет банк соответствующий всем вашим требованиям.

После того, как кредитная организация найдена, вам нужно обратиться к менеджеру по ипотечному кредитованию с полным пакетом документов, какие документы потребуется для оформления сделки, вам сообщат в банке. Кредитная организация некоторое время тщательно проверяет вашу документацию и в случае положительной кредитной истории и достаточной платежеспособности выносит вам положительное решение.

Сроки рассмотрения заявки на ипотеку

Обычно, срок рассмотрения ипотечной заявки не превышает двух недель, но в отдельных случаях это может занять около месяца. Также, банк может запросить у вас дополнительные документы, не переживайте, это стандартная банковская процедура.

Заявка одобрена

После вынесения банком положительного решения у вас в распоряжении есть от 120 до 160 календарных дней на поиск недвижимости. Не затягивайте с поиском жилья. Недвижимость должна находиться на территории обслуживания банка. После того, как нужная недвижимость найдена, вы обращаетесь в банк и между вами и продавцом подписывается договор купли-продажи.

Спустя пару дней вы получаете документы о владении недвижимостью, но с пометкой о том, что жилье приобретено в кредит.

Обратите внимание, что вы не получаете ипотечные средства, они находятся на вашем счете и после подписания договора сразу перечисляются на счет продавцу.

После завершения сделки и перечисления средств вам остается выбрать удобный для вас способ погашения кредита и исправно его платить.

После того, как кредит будет полностью выплачен, вам нужно обратиться в МФЦ для снятия с жилья обременения. Для этого вам потребуется написать заявление и взять в банке справку о полном погашении ипотеки.

Большую роль при рассмотрении ипотечной заявки играет ваша кредитная история, поэтому позаботьтесь о том, чтобы она была чиста.

Будьте осторожны и внимательны, так как на огромном рынке недвижимости часто попадаются мошенники, желающие завладеть вашими деньгами или жилплощадью.

Фото: versiya.info

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