Прописка на даче: требования к жилью и жильцам

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения весьма распространены в Российской Федерации. Редко встретишь семью, которая не имеет своего дачного участка, на котором помимо плодово-ягодных культур есть различный строения. И хоть, законодательная база России в этой области имеет очень длительную историю и ежегодно усовершенствуется, основным вопросом интересующим большинство дачников остается право регистрации в доме, построенном на своем дачном участке.

Прописка на даче: суть проблемы

Для многих граждан вопрос постоянной прописки стоит ребром. В том случае, если гражданин не имеет постоянного места для проживания и у него есть только временная прописка, но в то же время он является владельцем вполне пригодного для жилья дачного домика, закономерно, что у него возникает вопрос, вправе ли он зарегистрироваться в этом доме на постоянной основе?

В большинстве случаев органы Федеральной Миграционной Службы отказывает в регистрации в приусадебном домике. Это связано с противоречии в действующем законодательстве о садовых товариществах.

Постоянная или временная регистрация на территории РФ регулируется Федеральным законом № 5242-1 от 25 июня 1993 года. 5 статья данного закона гласит, что зарегистрироваться можно лишь в пригодном для проживания доме. Получается, если ваш приусадебный дом оснащен всеми необходимыми коммуникациями и условиями для комфортного проживания, то вы имеете полное право зарегистрироваться в нем. Но, в тоже время, Федеральный закон № 66-ФЗ от 15 апреля 1998 года гласит, что СНТ подразумевают под собой садовые земельные наделы, предназначенные лишь для отдыха и занятия садовничеством, с правом постройки жилых помещений, но без возможности прописки в них.

Новое законодательство

Весной 2017 г. Государственная Дума РФ приняла закон « 1160742-6, отвечающий положениям Жилищного, Гражданского, Земельного и Строительного кодексов. Данные закон связывает определения дачных и садовых участков и дает право на строительство на них жилых помещение с полным правом прописки в них, этим самым упраздняя наболевший вопрос о прописки в СНТ.

Планируется, что во втором чтении в законодательство будут внесены некоторые поправки. Принятие закона облегчит участь многих граждан, которые вынуждены в судебном порядке решать вопрос с пропиской в дачном доме.

Требования к жилью и жильцам

- жилплощадь должна быть признана пригодной для проживания;

- имеются вся необходимая документация на дом;

- у гражданина не имеется иного, пригодного для проживания, дома;

Только при выполнении всех вышеперечисленных условий можно рассчитывать на прописку в СНТ.

Проверка жилплощадь на пригодность к проживанию

Перед тем, как прописаться в доме, его необходимо оформить как жилое помещение. Обратитесь в органы местного самоуправления или судебную строительно-техническую экспертизу.

Если дом соответствует всем требования 2-й статьи ЖК РФ, то он будет признан жилым.

Помимо этого, есть дополнительные требования к любой жилплощади:

- отсутствие трещин на стенах здания;

- наличие всех необходимых коммуникационных систем;

- теплоизоляция и другое.

Фото: prosobstvennost.ru

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