Отмена долевого участия в строительстве

Поправки, которые будут внесены в Федеральный закон № 214, затронут порядок взаиморасчетов строительной компании и инвесторов, в первую очередь, лиц, которые готовы вложить личные средства для покупки новой жилплощади. Начиная с 2018 года, была предусмотрена обязанность страхования застройщиком некоторых риском перед вкладчиками, но в целом, это не исключает проблемы мошенничества со средствами инвесторов.

Участие

Любой гражданин Российской Федерации имеет полное право стать участников долевого строительства, подписав определенный договор со строительной организацией. В данном договоре прописаны все важные моменты, а именно: строго установленные сроки сдачи готового жилья в эксплуатацию, дата составления и подписания акта приемки жилья. В случае несоблюдения сроков сдачи квартиры, застройщик обязан выплатить вкладчикам неустойку за просрочку сдачи недвижимости. Сумма неустойки равна произведению стоимости одного квадратного метра квартиры на количество дней просрочки.

Законодательная база

4 статья 214 Федерального закона регулирует порядок составления и подписания договора на участие в долевом строительстве.

Дольщики

На основании 214 Федерального закона вкладчики в долевое строительство недвижимости имеют полное право на ознакомление с документами, которые регулируют процесс строительства, осмотр жилплощади перед процедурой подписания документации по приемке квартиры, получение квартиры в эксплуатацию в сроки, определенные договором, требование выплаты неустойки при несоблюдении застройщиком сроков, прописанных в договоре.

Нередко встречаются случаи, когда заявленная площадь квартиры не совпадает с фактической, как в большую, так и в меньшую сторону, такие ситуации также регулируется 214 Федеральным законом.

Обязательное страхование

Начиная с 1 января 2014 г. строительная компания в обязательном порядке должна страховать недвижимость до начала подписания документации с вкладчиками в долевое строительство.

Отмена долевого строительства

В 2018 году запрет на долевое строительство не вступит в силу. Правительство планирует внести некоторые поправки в 214 Федеральный закон, который регулирует и защищает права вкладчиков. Планируется, что вкладчики смогут в одностороннем порядке аннулировать договор на участие в долевом строительстве, в том случае, если в проектную документацию строительной компании внесены важнейшие изменения или поправки.

Для застройщиков, которые незаконными путями привлекают средства вкладчиков, штраф составит один миллион рублей.

Изменения

Существенные изменения претерпит процедура взаимодействия строительной компании и вкладчика: между двумя сторонами появится третья, в роли которой выступит банк. Планируется, что строительная компания сможет получить лишь десять процентов в качестве первоначального взноса на строительство каждой квартиры. Оставшиеся девяносто процентов поступают на счет застройщика только после полной сдачи объекта в эксплуатацию.

Фото: amur.info

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