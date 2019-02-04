Сделка с жильем: риски при продаже квартиры

Любая сделка с недвижимостью подразумевает под собой определенные риски и продажа квартиры не исключение. Если вы думаете, что рискам и аферам подвержены только покупатели, то вы глубоко ошибаетесь, поскольку именно продавцы представляют наибольшую ценность для мошенников, т.к. именно они владеют недвижимостью. Подделка или кража квартирной документации, для использования ее в мошеннических схемах - вот с чем чаще всего сталкивается продавец при реализации жилплощади.
Ипотечный кредит
В том случае если жилплощадь приобретается с использованием заемных банковских средств, то, в первую очередь, вам нужно убедиться, что ипотечный кредит оформлен в банковской организации, имеющей лицензию, а кредитный договор подписан и оформлен в строгом соответствии с действующим кредитным законодательством. Существует подробная инструкция по продаже недвижимости в 2018 г., которая послужит вам отличным пособием при продаже жилья.
Покупка недвижимости в рассрочку
При таком виде сделки риски продавца значительно возрастают. Очень важно тщательно проверять все этапы сделки, в противном случае новый хозяин может не отдать вам полностью всю сумму.
В настоящее время существуют несколько способов продажи жилья в рассрочку:
- получение и оформления задатка, сумма которого равна установленному проценту от совокупной стоимости квартиры;
- вторая схема имеет такой же принцип как и первая, только ежемесячно покупатель выплачивает не только сумму за стоимость квартиры, но и дополнительные проценты. Чаще всего размер процентной ставки совпадает с той, которая устанавливается в среднем по банкам.
Переуступка прав
В случае, если реализация жилплощади происходит по переуступке прав требования, то, во избежание мошеннических действий со стороны лица продающего квартиру, нужно прописать в договоре все основные моменты: сумма средств, подлежащая доплате, обязательства, возлагающиеся на покупателя и т.д.
Генеральная доверенность
Бывают случаи, когда лицо продающее жилье проживает в другом городе или регионе. Если у продавца нет времени или желания самостоятельно заниматься продажей квартиры, то он имеет полное право возложить эти обязанности на другого человека, путем оформления на него генеральной доверенности.
Жилищный сертификат
В случае, если купля-продажа недвижимости происходит с использованием средств жилищного сертификата, то в первую очередь убедитесь в подлинности документа. В договоре необходимо прописать, что определенная часть средств поступит по сертификату, а остальные средства буду доплачены покупателем.
Материнский капитал
Зачастую при покупке недвижимости фигурируют средства материнского капитала. В такой ситуации одним из совладельцев квартиры становится лицо, не достигшее совершеннолетия. Для проведения сделки потребуется разрешение органов опеки и попечительства.
Договор дарения
Встречаются случаи, когда под предлогом нежелания заниматься сложным процессом купли-продажи недвижимости, покупатели предлагают продавцу оформить договор дарения. Ни в коем случае не идите на это, часто такие схемы используются мошенниками.
Самостоятельная продажа
При личном ведении сделки, могут возникнуть проблемы при обращении к «псевдонотариусу», который исчезнет, завладев вашими деньгами.
Фото: urmozg.ru
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