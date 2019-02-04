Ипотека под залог недвижимости

Около восьмидесяти процентов ипотек, выдаваемых банками, оформляются под залог приобретаемого жилья. Чаще всего заемщики обращаются за помощью банка, так как порой, это единственно возможное решение для приобретения собственного жилья.

Ипотечный кредит под залог уже имеющегося жилья наиболее распространен в той ситуации, когда залогодателем является не заемщик, а 3-е лицо. К примеру, часто родители молодой пары, подписывают залоговый договор, чтобы дети смогли приобрести собственное жилье. Бесспорно, что риски, которые несут залогодатели, при таком виде ипотеки, огромны. При нарушении заемщиками условий кредитования, банк имеет полное право обратиться в суд с иском на квартиру залогодателей. В том случае, если судья вынесет положительное решение, то все жильцы могут быть выселены. Чтобы оформить ипотеку такого вида потребуется разрешение всех лиц, зарегистрированных в квартире.

Законодательная база

Правовые отношения между банковской стороной и стороной заемщика регулируются согласно ст. 334-360 и 361-370. Условия и правила ипотечного кредитования регулируются 102 Федеральным законом.

Требования

В пятой статьей Федерального закона № 102 указан перечень объектов, которые можно заложить при ипотечном кредитовании. В данный перечень объектов входит комната в общежитии, квартира, частный дом и т.д. Закладываемая недвижимость должна соответствовать определенным требования: не быть в ветхом или аварийном состоянии. Обратите внимание, что банки с опаской относятся к объектам недвижимости, которые перешли залогодателю по наследству или по договору дарения.

Какие бывают займы

Все виды займов классифицируются по определенным критериям:

- по сроку: краткосрочные и долгосрочные;

- по занимаемой сумме: крупные и мелкие;

- по назначению: целевые и нецелевые;

Первоначальный взнос

К сожалению, мы живем в такое время, когда большинство работающих граждан получают зарплату в конверте, а официальная часть заработной платы не позволяет рассчитывать на большую сумму ипотеки. В этом случае, единственным возможным решением является внесение не менее половины стоимости жилья, тогда банк не потребует от вас справки, подтверждающей ваш доход. Такого рода ипотечные кредиты оформляются на небольшой срок и с обязательным поручительством. В большинстве банков заемщиков обязывают страховать приобретаемый объект.

Преимущества и недостатки ипотеки

Основной положительный момент ипотеки заключается в том, что порой это единственная возможность обзавестись своим жильем и не скитаться по съемным квартирам, так как накопить на свое жилье бывает очень сложно, а порой невозможно. Ипотечные кредиты оформляются сроком от пяти до тридцати лет. Перед тем как возложить на себя такую ответственность, нужно тщательно взвесить все за и против. Проанализируйте, насколько крепко вы стоите на ногах и сможете ли платить по своим кредитным обязательствам в случае болезни или неожиданной потери работы. Банк редко идет на уступки и дает отсрочку, чаще всего дело сразу передается в суд. Бывают случаи, когда в судебном порядке банк отсуживает у заемщика его собственное жилье.

Фото: ofinances.ru

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