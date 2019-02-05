Как быстро и выгодно продать квартиру

Если вам срочно нужно продать квартиру, то постарайтесь придерживаться следующих правил, с ними ваша недвижимость продастся намного быстрее и выгоднее.

Бывают разные жизненные ситуация, в том числе и такие, в которых человеку нужно в кратчайшие сроки продать жилье. Менталитет русского человека сложился так, что он готов взять все дела в свои руки, а все потому, что народ, насмотревшись новостей, где собственников обманывают, просто напросто боятся доверять риэлторам.

Мы расскажем про основные правила, которые нужно знать при продаже квартиры.

Советы опытных риэлторов

Риэлторы с многолетним стажем рассказали об основных моментах, которые следует учитывать при продаже недвижимости, и поделились наиболее распространенными ошибками, которые допускают продавцы.

В первую очередь, не задирайте стоимость квартиры намного выше среднерыночной. Естественно, что ваше жилье для вас бесценно, и вы думаете, что оно стоит целое состояние, но нужно здраво оценить ситуацию и ответить самому себе на несколько вопросов:

- сколько этажей в доме?

- вид, который открывается из ваших окон?

- когда в последний раз в квартире был ремонт?

- в каком состоянии находятся оконные конструкции и двери?

- удаленность дома от школы/садика/ остановки/ супермаркета?

Особо дотошные покупатели, могут попросить встретиться с соседями по лестничной площадке. В том случае, если образ жизни соседей оставляет желать лучшего и в вашей квартире постоянно раздаются посторонние звуки и песни, то это может послужить веским основанием для снижения стоимости жилья.

Здраво оценив все ключевые моменты, постарайтесь назначить разумную стоимость за жилье.

Осмотр квартиры потенциальным покупателем

Чтобы сразу же не отпугнуть потенциального покупателя, позаботьтесь о чистоте и приятном запахе в квартире. Ни в коем случае не следует показывать свою квартиру с толстенным слоем пыли на мебели и полках, в таком случае вы обречены на провал.

При встрече, на все вопросы покупателя отвечайте спокойно и четко, чтобы он не подумал, что вы что-то утаиваете

Заранее позаботьтесь о наличии всех необходимых документов, а именно:

- документ, подтверждающий ваше право собственность на жилье;

- свидетельство о заключении/расторжении брака;

- техпаспорт квартиры;

- если одним из собственников является несовершеннолетний ребенок, то разрешение органов опеки;

- справка из налоговой службы, подтверждающая отсутствие задолженности по налоговым платежам.

Заранее проверьте, нет ли у вас задолженностей по коммунальным платежам.

Ваша основная задача, показать себя и квартиру с лучшей стороны, поэтому все нужно продумать и проверить заранее.

Объявление о продаже

Как показывает практика, лучшим способ рекламы, по прежнему, является сарафанное радио, поэтому расскажете о продаже квартиры всем друзьям и родственникам.

Существует немало досок объявлений, на которые вы также можете разместить свое объявление. Но, будьте бдительны, т.к. под предлогом покупки и перевода задатка за жилье вам могут позвонить мошенники, ни в коем случае не сообщайте данные своей банковской карты посторонним людям.

Фото: rg.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Чистая квартира: советы по легкой уборке жилья﻿

Закон о "резиновых" квартирах и микродолях могут принять уже весной﻿

Рекордно дешевая квартира найдена в Новгородской области﻿