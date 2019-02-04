Ипотека для учителей

Льготная ипотека для преподавателей была введена Правительством России. Деньги помогут решить многочисленные проблемы с жильем. Также эта система сможет помочь в повышении престижа профессии учителя.

Особенности оформления

Государство берёт на себя часть расходов, когда молодой педагог решает оформить кредит. Эта помощь является существенной поддержкой педагогов с маленьким окладом.

В нынешнем году государство может погасить до сорока процентов от цены за квартиру. Цены на недвижимость, вследствие этой программы, становятся приемлемыми. Теперь молодые учителя смогут приобрести квартиру. Благодаря ссуде, можно оплатить процентную ставку по займу, а также погасить первый взнос.

Материальная сторона зависит от региона России. Размер субсидий, требования, порядок предоставления устанавливают местные чиновники.

Начало

При желании получить льготы, педагогу следует направиться в местную администрацию, чтобы получить необходимые сведения. Эти кредиты финансируются МОН РФ. Если кандидат был утверждён, ему необходимо подготовить документы, а также оформить заявление. После того, как ваш документ рассмотрели и вашу кандидатуру утвердили, вам нужно направиться в банк.

Важно понимать, что подобная программа по ипотеке оформляется лишь в банках, которые выступают партнерами у местных чиновников. Так что в любое банковское учреждение обратиться не получится. Перечень банков-партнеров можно попросить предоставить в горадминистрацию.

Условия

Департамент образования установил определенные правила:

1) Педагог должен быть не старше 35 лет. Необходимо, чтобы он был гражданином РФ. У него не должно быть собственной жилплощади.

2) Положительный ответ могут получить педагоги, чей стаж превышает год.

3) Рекомендательные письма и хорошие характеристики.

4) Предпочтение будет отдаваться сельским педагогам, а также тем у кого в семье есть несовершеннолетние дети.

5) Кандидат должен обладать платежеспособностью.

Сбербанк

В конце 13 года со Сбербанком был заключен договор. Теперь это учреждение предоставляет ипотеку молодым учителям на определенных условиях. Эта программа дарит педагогам возможность купить квартиру. Выбрать они могут новую жилплощадь, в старом доме или же ту, которая только начала строиться.

Требования:

- программа подготовлена для учителей, работающих в государственных высших и средних учебных заведениях;

- первый взнос равен двадцати процентам от стоимости жилья;

- солидарная обязанность по ипотеке может быть возложена на родителей, супруга(у), а также на родственников.

Несколько форм льготной ипотеки:

- Кредит на специальных условиях. Оплата жилплощади до сорока процентов

- Наилучшая цена при продаже квартиры

- Кредит, с помощью которого может быть уплачена часть ипотеки;

Подобные виды ссуд нормализуют квартирную, а также финансовую ситуации в стране.

Преимущества

- проценты: от 8.5% до 10.5% в год.

- взнос: 10% - 30%

- срок: до 30 лет

- возможность освобождения от страхования

При досрочном возврате кредита, клиент может внести оставшуюся часть. Предусматривается подобное лишь в данном виде ипотечного кредитования.

Необходимо предоставить:

- паспорт РФ, страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика. Необходимо сделать копии документов, но сотруднику потребуется показать оригиналы.

- трудовую книжку (+ копию)

- справку с места работы

- военный билет

- заполненную анкету

- свидетельство о браке/разводе, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие получение материнского капитала и прочее.

Важно

До обращения в горадминистрацию следует изучить кредитную историю. Если история не совсем чиста, банк имеет право отказать в кредите.

Подготавливать необходимые документы не следует, пока административные сотрудники не начнут оформлять бумаги.

Для первого взноса педагог имеет право использовать материнский капитал.

Необходимо узнать в банке имеется ли у них договор по предоставлению определенных программ.

Педагоги могут использовать и другие виды социальной помощи

Обращение

Здесь мы приводим небольшую последовательность действий при обращении к сотруднику администрации.

-Необходимо подать заявление

-Уточнить информацию о сотрудничестве банка с администрацией

-При положительном ответе начать подготовку по сбору документов

-После тщательной подготовки следует:

-Составить план по заключению сделок

-После получения денег и покупки недвижимости, оформить акт приёма-передачи. В Росреестре необходимо зарегистрировать жилплощадь.

Итог

1. Ипотека, предоставленная молодым педагогам, поможет улучшить условия.

2. Оформление ипотеки не такой сложный процесс. Поэтому любой молодой педагог может оформить кредит на квартиру.

3. Необходимо получить сертификат программы в горадминистрации города/ села.

4. О требованиях к возможному заемщику можно узнать в банке.

5. Выгодные программы предлагает на сегодняшний день Сбербанк

6. Льготная ипотека имеет массу преимуществ

7. Для получения социальной ипотеки, педагогу необходимо подготовить документы, которые приводятся в этой статье

8. При обращении в горадминистрацию следует подать заявление. После покупки жилплощади следует зарегистрировать свою квартиру, как собственность.

Фото: ruslit-gmo.blogspot.com

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