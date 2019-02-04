Как меньше платить за квартиру

В нынешних условиях вопрос экономии встал достаточно остро для всех слоев населения. Ограничить себя в излишествах каждый может самостоятельно, но как сократить обязательные расходы? Например, такие, как растущая плата за квартиру? Достаточно просто, если знать свои права.

Статья 159 ЖК Российской Федерации закрепляет за домовладельцами право сэкономить на коммунальных платежах, если их сумма превышает допустимую долю затрат на содержание семьи. Еще в 2005 году было принято постановление о том, что квартплата не должна превышать 22% общего дохода семьи. При этом процент может варьироваться в различных регионах страны, так как для каждого из них устанавливаются свои размеры тарифов ЖКУ. Малоимущие семьи, в которых средний доход меньше допустимых расходов на оплату жилья, имеют право на льготы, которые субсидируются из федерального бюджета. Этот доход рассчитывается на всех членов семьи, проживающих вместе, из общей суммы заработков за три последних месяца на день обращения за субсидией. При этом к доходам причисляются также социальные выплаты, пенсии, гонорары, доходы с ренты и даже урожай с натурального хозяйства.

Право на льготы по квартплате имеют:

малоимущие;

пенсионеры (после трех лет после достижения пенсионного возраста);

ветераны труда;

военнослужащие (имеют право на ведомственное жилье и возмещение всех расходов на ренту);

инвалиды, в том числе II группы;

матери-одиночки;

малоимущие дети-сироты;

многодетные семьи;

безработные.

При этом владелец должен обязательно проживать в квартире, и у данных категорий граждан не должно быть неоплаченных счетов жилищно-коммунальных услуг, чтобы они могли получить льготы, кроме индивидуальных случаев. Перерасчет размера субсидии для проводится каждые три месяца в зависимости от размера тарифов, для инвалидов и ветеранов труда льготы составляют половину суммы.

Многодетной семьей, которой могут предоставить льготы, считаются супруги в законном браке, их родители и дети (более трех или четырех, в зависимости от региона), которые ведут совместное хозяйство. Также льготы получают некоторые категории москвичей. Граждане, проживающие в домах без центрального отопления, могут рассчитывать на государственную помощь в закупке топлива.

Нужно учитывать, что в некоторых случаях предусматривается субсидирование в виде компенсации, когда после оплаты коммунальных услуг владельцем ему возмещается часть суммы.

Какие документы понадобятся

1. Паспорт.

2. СНИЛС.

3. Свидетельство о праве собственности.

4. Пенсионное/ветеранское удостоверение.

5. Свидетельства о родстве, о рождении.

6. Справка о составе семьи и доходах (для многодетных и малоимущих семей).

7. Документы о получаемых социальных льготах.

8. Выписка о лицевом счете из ЖКХ.

Подать документы можно самому лично или онлайн, а также через доверенное лицо. Льготы необходимо продлевать каждые полгода. Они отменяются, если в течение двух месяцев не поступает квартплата.

Документы подаются в местный отдел социальной защиты населения, который должен рассмотреть их в течение десяти дней. При отказе в предоставлении льгот гражданин может подать иск в суд.

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