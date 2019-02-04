Покупка вторичного жилья без посредников. Возможно или нет?

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что купить квартиру, не прибегая к помощи риэлторов вполне возможно. Еще несколько лет назад агентства недвижимости очень тщательно прятали информацию, то сейчас информацию можно получить легко, если знать на что обращать внимание.
Некоторые сложности все-таки имеются - нужно перечитать кучу информации и отделить правдивую от лживой, а объявления от «хозяина» отличить от агентства. Поэтому нужно запастись терпением и потратить немало времени.
Вторичное жилье без посредников
Если ряд условий для покупки жилья без помощи посредников:
- вы хорошо разбираетесь в рынке недвижимости;
- умеете осуществлять поиск недвижимости от владельца;
- умеете грамотно заключать сделки.
Можно выделить два этапа покупки:
1. Поиск квартиры;
2. Заключение сделки и оформление права собственности.
Будьте готовы к тому, что на каждом этапе вам будут пытаться навязать услуги риэлтора, которые стоят немалых денег.
На чем строится рынок недвижимости
Владелец жилья хочет продать квартиру. В большинстве своем люди очень осведомлены и умеют пользоваться интернетом, посредством которого они публикуют объявление о продаже на некоторых сайтах, специализирующихся на данных объявлениях.
Риэлторы ни за что не упустят это объявление! Даже если вам повезло увидеть его сегодня, завтра оно уже будет мелькать во всех базах агентств вашего города.
Для риэлтора каждый объект недвижимость - способ заработать. Они достаточно натренированы и бороться с ними не имеет смысла. И учтите, что при просмотре, который организовал риэлтор подразумевается оказание услуги, за которую нужно заплатить.
Многие риэлторские агентства придумывают всевозможные уловки:
В связи с эти обязательно переспросите с кем вы разговариваете, когда позвоните впервые.
Если вам приглянулось объявление от собственника, можно смело сказать, что в 99% случаев это объявление ранее размещалось владельцем недвижимости.
Если на один объект попадается сразу несколько объявлений - ознакомьтесь с содержанием каждого. Информация, которая повторяется скорее всего правдивая.
Когда не удается добыть телефон владельца - разместите объявление на подъездах выбранного дома. Но помните - объявление можно клеить только в специально отведенных и разрешенных местах.
И еще один дельный совет - бабушки у подъездов все знают!
Даже в том случае, когда вы не обращаетесь за услугами риэлтора, но он ранее работал с выбранным объектом, есть очевидная польза:
Однако, если вы все-таки прибегли к помощи риэлтора, а потом решили не оплачивать его услуги, ожидайте неприятностей:
Заключение
Вывод - можно приобрести жилье без участия посредников! Но имейте ввиду, вам это под силу, если вы хорошо подготовитесь перед этим, внимательно и скрупулезно изучив все необходимые документы.
Вы можете подвергнуть себя огромному риску, если убеждены, что итак в этом разбираетесь. На кону большая сумма денег, помните об этом!
Фото: ivens.ru
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