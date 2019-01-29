Право на жилье: как вступить в наследство по завещанию

Вам оставили наследство - что дальше? Как точно соблюсти порядок наследования, чтобы не возникло никаких проблем с законом.
Законодательство
Общие положения о наследовании можно найти в 61-ой главе ГК Российской Федерации. Глава No62 описывает специальные условия наследования, No64 - порядок получения завещанного имущества.
Порядок действий
Важно! Получить завещанное необходимо в течение полугода после открытия; иначе оно будет потеряно. При отказе указанных в завещании лиц от имущества можно подать заявление в течение трех месяцев. При просрочке понадобится документ для суда с официальной причиной упущения сроков или согласие других наследников.
Помимо подачи заявления юристу, наследник имеет возможность обозначить вступление по статье No1153 ГК РФ:
При этом все эти действия необходимо доказывать в суде - поэтому намного надежнее будет нотариальное заверение.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруги, родители или иждивенцы являются претендентами на обязательное наследство, будучи даже не упомянутыми в завещании - доля может составлять до половины от незавещанного или завещанного имущества.
Фото: onlineur.ur
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