Как сделать правильную перепланировку в "трешке" П-44

Дома серии П-44 - это распространенный вариант панельных многоэтажек, которые начали строить в семидесятых годах. Планировка в них довольно удачная, но жильцам часто хочется поменять ее, чтобы получить более необычный, просторный, удобный вариант. Как это сделать правильно, чтобы не иметь проблем с инстанциями и соседями и быть уверенными в собственной безопасности?

Что можно перестраивать?

Самый популярный вариант перепланировки в таких квартирах, который посоветует специалист - это снос так называемых навесных стен, которые не являются несущими, в санузле. Они не отмечены жирной черной линией, как несущие стены. За счет этого его площадь становится намного больше, можно организовать большую "европейскую" ванную комнату, использовав пространство коридора.

Какие стены нельзя трогать ни в коем случае

Очень часто хозяева расширяют двери в помещения 1 и 2, чтобы сделать большой проход. Второй вариант - одну дверь вообще закладывают, чтобы на ее месте в коридоре сделать вместительный встроенный шкаф, а новый проход делают из соседней комнаты. Это серьезная ошибка, особенно для квартир, расположенных на нижних этажах: в этом месте находится опора для трех основных плит, и такая перепланировка грозит разрушением архитектуры помещения.

Некоторые домовладельцы желают сделать проем в несущих стенах - в домах серии П-44 чаще всего его делают между санузлом и коридором или кухней. Таким образом расширить ванную комнату можно, но для этого обязательно необходимо получить разрешение от проектировщиков, которые будут учитывать состояние не только данной квартиры, но и квартир на верхнем и нижнем этажах - у них уже могут быть сделаны подобные проемы. Их наличие не означает запрет на перепланировку, но с их расположением нужно считаться.

Еще несколько советов по перепланировке

1. Нельзя делать проем из ванной комнаты в кухню, только в коридор.

2. Один из частых вопросов хозяев - почему не разрешают сделать проем, ведь он должен быть на расстоянии не менее одного метра от наружной стены. Отмерять расстояние нужно правильно - от это стены.

3. Если необходимо избавиться от подоконного блока, чтобы сделать панорамное окно, нужно выбирать двойные стеклопакеты.

4. Между комнатами проемы нужно делать ближе к стенам, а не к середине.

Помните - в любом случае, даже если перепланировка на первый взгляд кажется невозможной, у специалистов может найтись компромиссное, часто даже более удачное решение. Поэтому не пренебрегайте их помощью и не занимайтесь переделкой стен самостоятельно - отсутствие знаний и опыта может привести к неприятным последствиям.

Фото: homemasters.ru

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