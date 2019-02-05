Управление домом: обязанности председателя ТСЖ

Если в вашем доме сейчас стоит вопрос о том, кто станет председателем ТСЖ, то нужно понимать, что эта должность несёт за собой определенные обязанности, не исполнять которые просто нельзя. Начнём с того, что председатель - собственник, который занимает временно выборную должность.

Избирается председатель ТСЖ путём голосования собственников жилья в многоквартирном доме, в зависимости от того, что предусмотрено в уставе, может быть правление ТСЖ, а может быть только один председатель, если есть правление, то члены правления сами решают, кто станет председателем. Конечно, цель у ТСЖ одна, она заключается в жизнеобеспечении всего дома, каждый член товарищества должен вносить свой вклад в благоустройство дома. Но что касается председателя, он делает это не на человеческих началах, а на уровне обязанностей. Во-первых, нужно выбирать активного человека, который всегда интересуется делами дома, всегда в курсе, в какую службу обратиться в том или ином случае, желательно, чтобы этот человек долгое время жил в этом городе, доме, знал жильцов.

Если мы заглянем в Жилищный Кодекс Российской Федерации, то он расскажет нам о том, что никакого специального образования у председателя ТСЖ не должно быть, никакого опыта тоже. Сами жильцы должны понимать, что человек, который становится председателем, должен разбираться в самых основных законодательных и других актах, он должен понимать, что такое нормативно-правовая терминология, быть образованным человеком в этом плане. Еще нужно обратить внимание на человеческие качества, на личностные характеристики, речь идёт о том, что это должен быть психологически устойчивый человек, который не боится проблем и трудностей, решает их без нервов. Ещё один момент касается финансовой деятельности, ТСЖ является юридическим лицом, имеет свой баланс, счёт, нужно понимать, что представляет собой такая финансовая деятельность. Бывают случаи, когда на общем собрании жильцы принимают решение отправить председателя ТСЖ на какое-то обучение, для этого выделяют деньги из бюджета дома.

Перейдём к обязанностям председателя ТСЖ, решение он самостоятельно не принимает, все они принимаются на общих собраниях, председатель ТСЖ обеспечивает выполнение законодательства, пресекает всё то, что не соответствует уставу дома. Еще одной задачей председателя является контроль санитарно-технического состояния домового имущества, также на нём лежат все банковские операции, которые осуществляет многоквартирный дом, он ведёт отчётность, занимается технической документацией. Также председатель ТСЖ должен следить за тем, как соблюдаются правила внутреннего распорядка, если таковые прописаны в уставе многоквартирного дома. Зачастую, многоквартирные дома имеют договоры подряда с какими-то организациями, председатель должен следить за исполнением этих договоров добросовестно.

То же самое касается поиска каких-либо подрядчиков, исполнителей услуг, председатель всегда ищет тот вариант, который для дома будет наиболее выгодным. На собраниях председатель ТСЖ отчитывается перед жильцами, он рассказывает о проделанной работе, предоставляет отчет о расходах и доходах. Ещё у председателя ТСЖ должен быть график приема граждан, жильцов дома, которые могут обратиться с каким-то вопросом. Если ваш председатель ТСЖ не исполняет свои функции добросовестно, а на ваши требования наладить работу не реагирует, то можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или жилищную инспекцию. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 7.22, она предусматривает ответственность в виде штрафа в том случае, если человек нарушает правила содержания и ремонта жилых домов. Такая административная ответственность может грозить председателю ТСЖ.

Фото: business-vektor.info

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