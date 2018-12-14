Как не попасть на проблемных соседей при покупке жилья﻿

Маргиналы могут встретиться в любом доме. Но с большей вероятностью это случается в спальных районах с дешевым, социальным жильем. Как максимально обезопасить себя от такого соседства?

Узнайте статус дома

Если вы покупаете квартиру в центральном районе Москвы в клубном доме или в малоэтажном особнячке в Подсосенском переулке, на Остоженке или Арбате, то с очень большой вероятностью ваши соседи окажутся милыми, образованными, приятными в общении людьми. Многолетняя ротация и заоблачные цены давно вытеснили люмпенов из этого сектора недвижимости.

Квартир в таком доме немного, жильцы хорошо знают друг друга и дебоширов в своем кругу не потерпят.

Если же бюджет поджимает, то тщательно подбирайте район с изучением социального окружения, потому что в спальных районах население самое разное.

Скорее всего, в них будут жить люди с разным уровнем образования и культуры, жизненной философией, целями и поведенческими характеристиками.

Поэтому прежде, чем купить квартиру, почитайте форумы жителей района. Поймите, в какой социальной среде вам придется жить, сталкиваться в магазинах, на парковках, с кем будут бок о бок учиться ваши дети в местных школах.

В старых домах в целом соседи "попроблемнее", чем в новостройках.

Посмотрите на дом снаружи и изнутри

При осмотре будущего жилища обратите внимание на состояние территории вокруг здания. Аккуратные, ухоженные клумбы, отсутствие переполненных мусорных контейнеров, работающий домофон и камера видеонаблюдения свидетельствуют о благополучном социальном окружении. Тогда как расписанные стены или обожженные лавочки говорят о жильцах со "сложным" внутренним миром.

То же самое — внутри подъезда. Если в холлах - чистота, цветочки в горшках, внимательные консьержи, лифты с вымытыми полами и зеркалами, на полу нет мусора, окурков и пустых бутылок, значит, жильцы следят за порядком.

Загляните на лестничную клетку. Не поленитесь пройти по "черной лестнице" с первого этажа до последнего. Маргиналы всегда оставляют следы в виде мусора, надписей на стенах и россыпей окурков.

Пообщайтесь с участковым

Участковый обычно знает всех дебоширов района в лицо. Зайдите в отделение полиции или в опорный пункт, объясните, что беспокоитесь за свое благополучие и безопасность членов семьи, расспросите его о жителях вашего подъезда. Нет ли среди них "странных" товарищей, например, "отмотавших срок" граждан, психически нездоровых личностей, буйных алкоголиков или девушек с "пониженной социальной ответственностью"?

Осмотритесь вокруг, побеседуйте с жильцами, и вы узнаете многое про обитателей своего будущего дома.

Запросите информацию в управляющей компании

Обратите внимание на список должников по коммунальным платежам, который вывешивается у входа в подъезд. Не числятся ли в нем ваши ближайшие соседи? Возможно, эти тунеядцы будут пытаться у вас занимать до получки на бутылку…

Оцените состояние квартиры

В случае возможности выбора отдайте предпочтение квартире, которая имеет минимальный "контакт" с соседними. Бывает, что к продаже предлагается отдельная квартира, расположенная в конце коридора, не имеющая общих стен с соседями.

Предпочтение при покупке стоит отдавать новостройкам. У платежеспособных граждан нет возможности тунеядствовать, пьянствуя и хулиганя. Им надо кредит ипотечный отдавать, ремонты делать, семью кормить. Платежеспособный гражданин — законопослушный гражданин. Вот такая нехитрая, но действенная формула.

Фото: lenta.ru

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