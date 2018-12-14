Новая Москва или Подмосковье: где лучше покупать квартиру

Шесть лет назад Новая Москва была частью Подмосковья. В настоящее время эта территория имеет другой статус. Произошли изменения и на местном рынке недвижимости. Тем не менее и присоединенные земли, и ближнее Подмосковье расположены за МКАД и только поэтому уже заметно отличаются от "старой" Москвы. Разберемся, в чем отличия подмосковного и новомосковского рынков жилья. Какие у них особенности. И самое главное — где выгоднее покупать квартиры.
Столичная прописка и ЖКХ
Одно из основных преимуществ Новой Москвы перед Подмосковьем — столичная регистрации. Она гарантирует им определенные социальные льготы. Например, предоставление более качественных услуг в сфере образования, медицинского обслуживания. А также надбавка к пенсии и дополнительные пособия по уходу за детьми. Помимо этого, тарифы ЖКХ в Москве ниже, чем в области
Инфраструктура
Еще один важный фактор выбора для большинства потенциальных покупателей жилья — обеспеченность региона социальной инфраструктурой. За шесть лет здесь построили более 50 соцобъектов.
Уровень развития коммерческой инфраструктуры — еще одно отличие Московской области от Новой Москвы. Города-спутники ближнего Подмосковья ничем не отличаются от обычных спальных районов старой Москвы.
Качество социальных благ
Подмосковье, конечно, не может похвастаться столь же значительными материальными ресурсами для развития. В 2018 году расходная часть местного бюджета достигнет 0,51 трлн руб. То есть в 4,5 раза меньше, чем в Москве. Такое сильное различие определяет качество городской среды, состояние инфраструктуры и сети государственных учреждений, качество социальных благ, надежность гарантий. Все эти характеристики косвенно определяют привлекательность и уровень цен на жилую недвижимость.
Транспорт
По обеспеченности транспортом присоединенные территории и Подмосковье значительно отличаются. Но у обеих локаций есть перспективы развития. На присоединенных к столице территориях активно развивается метро. Продлеваются желтая и красная линии метро, также скоро начнется строительство третьей линии (Коммунарской). В ТиНАО к 2035 году планируется ввести в эксплуатацию еще 33 новые станции. Для рынка недвижимости это означает, что жилье рядом с линиями метро фактически будет считаться московским без всяких оговорок. Соответствующего уровня достигнут цены и ставки аренды.
Спрос и предложение
Рынок Подмосковья более обширный. Причем и по географии распределения, и по разнообразию предложения в сравнении с Новой Москвой. В Подмосковье насчитывается порядка 30 тыс. квартир на первичном и 40 тыс. квартир на вторичном рынке жилья, что сопоставимо со столицей. В Новой Москве объем предложения первичного рынка оценивается в 9 тыс. объектов, а вторичного — в 5 тыс. объектов. Что касается спроса не первичном рынке, то каждый месяц в Московской области в среднем заключается порядка 6,8 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), тогда как в Новой Москве — около 2,3 тыс. То есть в Новой Москве спрос примерно в три раза меньше предложения В Подмосковье — в 4,4 раза.
Цены на жилье
В Подмосковье можно купить квартиру бо́льшей площади, чем за те же деньги в Новой Москве. Средний бюджет покупки квартиры в новостройке в Новой Москве — 6 млн руб., в Подмосковье — 4,4 млн руб.
Фото: rcmm.ru
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