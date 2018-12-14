Как проще всего получить ипотеку

На сайте «Сравни.Ру» провели небольшое исследование, которое позволило узнать, какие факторы влияют на размер выданным банком ипотечным кредитом. Аналитики сайта сравнили данные из различных заявок на получение ипотеки и окончательное решение банка. Эксперты решили поделиться и с другими людьми своими находками.

Вам повезло, если вы живете в Москве. Как показало проведенное исследование, по всей стране у разных банков нет каких-то единых требований - все они различны. Таким образом, люди с одинаковыми характеристиками, но из разных городов могут получить различные суммы. Например, если в Москве мужчина тридцати-сорока лет с заработной платой выше среднего (~90 тыс.) может получить от банка двадцать миллионов, то в регионах мужчина того же возраста, с тем же первоначальным взносом и зарплатой выше среднего (от 37 до 83 тыс.) получит лишь шесть миллионов.

Стоит учитывать, что доходы для банков важны не так сильно, как первоначальный взнос. Заявка на ипотеку чаще всего рассматривается, если у человека уже есть как минимум 20% от нужной суммы. Так, получается, что чем больше размер вашего первоначального взноса, то тем выше шанс, что деньги банк вам все-таки даст.

Ваша заработная плата при этом играет все-таки не такую сильную роль, но все-таки значение она тоже имеет. Довольно логично, что чем выше зарплата, тем больше человек сможет отдавать по кредиту. Как показало исследование, особо важен размер зарплаты в Санкт-Петербурге.

Для банков в решении выдачи кредита может оказаться значимым даже ваш пол. Статистика показывает, что в Москве женщины получают меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами. Однако этот фактор не поможет в регионах, где нет особой разницы между условиями получения ипотеки для мужчин и женщин.

Реже также дают ипотеку молодым и пожилым людям. Исследование выявило, что целых две трети тех, кто получил одобрение от банка на кредит, находятся в возрасте примерно от 30 до 45 лет. Повлиять возраст может не только на сам факт одобрения или отказа, но даже и на срок кредита. Об этом сообщает Вадим Мамонов, руководитель кредитного департамента одного из банков. По его мнению, молодые люди считаются все-таки довольно рисковыми заемщиками: часто они даже не располагают средствами для первоначального взноса или не обладают достаточным уровнем дохода. Так же сложно получить долгосрочную ссуду будет тем людям, которые находятся в пенсионным возрастом или приближаются к нему. Средний доход иногда прямо зависит от возраста - доход людей в возрасте до 25-ти лет, например, всегда гораздо меньше, чем людей в возрасте 40-ка лет.

Фото: kp.ru

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