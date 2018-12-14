Расселение коммунального жилья в 2018 году

На сегодняшний день в жилом фонде нашего государства еще имеется достаточно много квартир коммунального типа, в которых живет большое количество людей.

В нашей стране работает специально разработанная социальная программа, направленная на то, чтобы расселить проживающих в коммуналке. В большинстве своем она распространяется в городах федерального уровня - Санкт-Петербург, Москва.

Программа государственного назначения, направленная на расселение коммуналок, стартовала в 2007 году и работает до сих пор.

Эта статья поможет вам узнать о важных моментах, касательно расселения - кто участвует в процессе, с какими сложностями можно столкнуться, и какие документы нужны.

Потенциальные участники

Люди, имеющие в частной собственности одну или несколько комнат в квартире коммунального типа;

Люди, которые на основании социального договора аренды (найма) проживают в неприватизированной коммуналке.

Но имейте в виду, что первыми претендовать на расселение могут те жители коммунального жилья, которые этого хотят.

Правила первоочередности

Первыми под программу попадают квартиры, в которых имеется согласие всех жителей;

Затем, под программу попадает категория граждан, имеющая статус многодетных семей, соседи которых не дают согласие покидать коммунальное жилье;

И последними становятся граждане, которые не относятся к льготной категории, изъявившие желание покинуть коммуналку.

В конечном итоге, все владельцы или арендаторы такого жилья, которые принимают участие в программе, получат денежные выплаты.

Получение статуса участника социальной программы

Чтобы поучаствовать в программе и получить расселение на законных началах, нужно соответствовать двум критериям:

Жить в коммунальной квартире (быть собственником или арендатором по договору социального найма);

Нуждаться в улучшении условий жизни;

В зависимости от того где вы проживаете, условия предоставления статуса нуждающегося могут отличатся.

Общие требования

Владелец недвижимости, наниматель жилплощади, или член семьи владельца или ответственного нанимателя должен проживать в городе не меньше 10 лет;

В частной собственности или в качестве социального найма не имеется больше другой недвижимости;

Есть статус ветерана ВОВ;

Категория граждан, которая относится к многодетной семье, живет в помещении, где по нормативным требованиям есть несоответствия по количеству квадратуры на одного человека;

На территории жилплощади нарушены требования по обеспечению безопасного проживания и условия санитарных норм. Жилье в аварийном состоянии.

Какое жилье предоставляют взамен

Условия программы и варианты жилья, которые предоставляют отличаются, в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете.

Разновидности жилья:

Квартира в новостройке. Предлагается квартира в строящемся доме (не меньше 70%);

Жилье аналогичного типа. Встречается сейчас крайне редко, так как в населенных пунктах нашего государства почти не осталось коммуналок, которые удовлетворяют жилищным условиям;

Отдельное жилье. Не являющиеся друг другу родственниками жители коммуналки должны получить квартиру, отдельно на каждую семью;

Выкуп остальных комнат в коммуналке по льготной стоимости.

Перечень документов

Когда вы придете в администрацию, по предварительному приглашению, вам следует взять с собой следующие документы:

Паспорт российского гражданина и заполненное заявление;

Документы, которые подтверждают, что вы владелец или арендатор жилья;

Справка, о том, что ранее вы получил статус гражданина, которому необходимо улучшить условия проживания;

Документы, на основании которых вы получаете право первоочередности.

Отсутствие согласия соседей

Большое количество жителей коммуналок смогли исполнить свою мечту и перебрать в комфортабельное жилье. Но имеется процент населения, который не стал счастливым обладателем собственного жилья.

Несправедливое условие, о получении согласия от всех жителей коммунальной квартиры, отняло у людей возможность получить квартиру с отельной кухней и санузлом.

Когда программа только вступила в силу, чтобы стать ее участником одним из обязательных условий было согласие все прописанных в коммуналке человек.

Но на сегодняшний день условия немного другие. В 2018 году внесли изменения, согласно которым можно покинуть пределы коммуналки навсегда, невзирая на решение соседей.

Возможные причины, по которым переезд не состоялся

Квартира находится в центре города. Такая недвижимость чаще всего сосредоточена именно в центральных районах столицы РФ и культурной столицы. Из-за этого люди продолжают жить в коммуналках, испытывая неудобства.

Владелец коммуналки хочет получить за продажу жилья больше денег. Есть некоторый процесс владельцев или нанимателей, которые выдвигают требования, которые не соответствуют возможностям и целям государственной программы (хотят получить несколько квартир, удвоенный размер субсидии и т.п.).

После того так были внесены изменения в государственную программу, уговаривать соседей согласиться нет нужды.

Возможные трудности

Недостаточное количество денег для дальнейшей покупки отдельного жилья, после того, как выдадут компенсацию. Выходом может стать оформление кредита или оформление договора долевого участия;

Один из жильцов не соглашается участвовать в программе. В этом случае все равно произойдет момент расселения, но процесс затянется, потому что право первоочередности на государственную помощь получают коммуналки, в которых все жильцы ответили согласием.

Заключительная часть

Итак, подытожим вышеизложенное.

Гражданин нашей страны законно живет в коммунальном жилье. Он проходит регистрацию в органах местного управления и начинает участвовать в государственной программе «Расселение коммунальных квартир».

После этого независимый риелтор навещает заявителей и оценивает ее рыночную стоимость. Осуществляется сделка купли-продажи коммунального жилья.

Участник программы расселения получает часть своих денег, и помощь от государства (к примеру, оформляет субсидию, которая равна 30% от стоимости проданного имущества).

И как заключение, хочется сказать, что благодаря этой программе жители нашей страны получили возможность не только избавиться от коммунального жилья, но и сделать лучше условия своего проживания.

Фото: vladtime.ru

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