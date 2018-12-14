Расселение коммунального жилья в 2018 году

На сегодняшний день в жилом фонде нашего государства еще имеется достаточно много квартир коммунального типа, в которых живет большое количество людей.
В нашей стране работает специально разработанная социальная программа, направленная на то, чтобы расселить проживающих в коммуналке. В большинстве своем она распространяется в городах федерального уровня - Санкт-Петербург, Москва.
Программа государственного назначения, направленная на расселение коммуналок, стартовала в 2007 году и работает до сих пор.
Эта статья поможет вам узнать о важных моментах, касательно расселения - кто участвует в процессе, с какими сложностями можно столкнуться, и какие документы нужны.
Потенциальные участники
Но имейте в виду, что первыми претендовать на расселение могут те жители коммунального жилья, которые этого хотят.
Правила первоочередности
В конечном итоге, все владельцы или арендаторы такого жилья, которые принимают участие в программе, получат денежные выплаты.
Получение статуса участника социальной программы
Чтобы поучаствовать в программе и получить расселение на законных началах, нужно соответствовать двум критериям:
В зависимости от того где вы проживаете, условия предоставления статуса нуждающегося могут отличатся.
Общие требования
Какое жилье предоставляют взамен
Условия программы и варианты жилья, которые предоставляют отличаются, в зависимости от того, в каком регионе вы проживаете.
Разновидности жилья:
Перечень документов
Когда вы придете в администрацию, по предварительному приглашению, вам следует взять с собой следующие документы:
Отсутствие согласия соседей
Большое количество жителей коммуналок смогли исполнить свою мечту и перебрать в комфортабельное жилье. Но имеется процент населения, который не стал счастливым обладателем собственного жилья.
Несправедливое условие, о получении согласия от всех жителей коммунальной квартиры, отняло у людей возможность получить квартиру с отельной кухней и санузлом.
Когда программа только вступила в силу, чтобы стать ее участником одним из обязательных условий было согласие все прописанных в коммуналке человек.
Но на сегодняшний день условия немного другие. В 2018 году внесли изменения, согласно которым можно покинуть пределы коммуналки навсегда, невзирая на решение соседей.
Возможные причины, по которым переезд не состоялся
После того так были внесены изменения в государственную программу, уговаривать соседей согласиться нет нужды.
Возможные трудности
Недостаточное количество денег для дальнейшей покупки отдельного жилья, после того, как выдадут компенсацию. Выходом может стать оформление кредита или оформление договора долевого участия;
Один из жильцов не соглашается участвовать в программе. В этом случае все равно произойдет момент расселения, но процесс затянется, потому что право первоочередности на государственную помощь получают коммуналки, в которых все жильцы ответили согласием.
Заключительная часть
Итак, подытожим вышеизложенное.
Гражданин нашей страны законно живет в коммунальном жилье. Он проходит регистрацию в органах местного управления и начинает участвовать в государственной программе «Расселение коммунальных квартир».
После этого независимый риелтор навещает заявителей и оценивает ее рыночную стоимость. Осуществляется сделка купли-продажи коммунального жилья.
Участник программы расселения получает часть своих денег, и помощь от государства (к примеру, оформляет субсидию, которая равна 30% от стоимости проданного имущества).
И как заключение, хочется сказать, что благодаря этой программе жители нашей страны получили возможность не только избавиться от коммунального жилья, но и сделать лучше условия своего проживания.
Фото: vladtime.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Коммуналки Петербурга растут в спросе
Общежития и коммуналки могут попасть в программу реновации в Москве
Приставы выселили из коммуналки вездесущего кота
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
Россияне определились с главным виновником своих бед. Им стал президент Владимир Путин.
Знаменитый украинский боксер Александр Усик заявил, что будет на стороне монахов Киево-Печерской лавры в случае попыток ее захвата.
Владелец телеканалов и заводов, главный кондитер страны и по совместительству президент Украины за прошедший год вновь проявил себя как успешный бизнесмен.