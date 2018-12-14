Субсидия на оплату коммунальных услуг

Каждый владелец или арендатор жилья должен своевременно оплачивать коммунальные услуги. Но случается так, что стоимость этих услуг нередко превышает половину заработанных семьей денег. Что делать в таком случае? Обратится за социальной помощью.
Какая помощь полагается?
В качестве социальной помощи существует так называемая льгота, под названием субсидия на оплату услуг ЖКХ. Претендовать на нее может семья, у которой есть определенное процентное соотношение расходов на коммунальные услуги и общего дохода семьи. Местные власти каждого региона устанавливают пороговое значение этого соотношения.
На основании ЖК РФ контролируется предоставление субсидии на уплату ЖКХ нуждающимся слоям населения.
Кто может претендовать на такую помощь?
Не все категории граждан могут претендовать на получение государственной субсидии.
К ним относятся:
Но не только принадлежность к одной из вышеуказанных категорий граждан дает право на льготы. Нужно относиться к льготной категории:
1. Пенсия родственников, которые прописаны на данной жилплощади.
2. Алименты, которые выплачиваются на детей от предыдущих браков.
3. Стипендия детей, которые являются студентами ВУЗов или других учебных заведений.
4. Один из родителей получает доход от предпринимательской деятельности.
5. Иные доходы, которые берутся в расчет при налогообложении.
Как осуществляется оформление субсидии? С чего начать?
Первое что нужно сделать — обратится в соответствующий орган власти, и выяснить относитесь ли вы к одной из льготных категорий граждан.
Если ваша принадлежность подтверждается — приступайте за написание заявления.
Форма заявления — письменная и имеет специальный бланк, который в соответствующем органе местной власти (отдел социальной защиты, отдел жилищной субсидии).
В заявлении указываются следующие сведения:
К заявлению прикладывается ряд документов, которые подтверждают ваше право на получение социальной поддержки государства.
Перечень необходимых документов:
1. Пенсионное удостоверение;
2. Для безработной категории граждан — справка о размере пособия;
3. Удостоверение матери-одиночки;
4. Военное удостоверение;
5. Удостоверение многодетной матери или отца;
6. Для многодетных семей, у которых есть дети, обучающиеся на очном отделении в ВУЗе или профессиональном учебном заведении — справка по месту учебы;
7. Иные документы, которые подтверждают право на получение льгот по уплате ЖКХ, в рамках постановления региона.
Варианты подачи заявления на получение субсидии
Существует несколько способов подачи заявления:
Получение компенсации
Субсидия выражается в возврате части уже ранее оплаченных средств за коммунальные услуги.
Когда вы начинаете оформление данного вида помощи, учтите, что эти деньги вы можете потратить только на оплату коммуналки в дальнейшем.
Потому что если вы перестанете добросовестно оплачивать данный вид услуг — никакой компенсации не будет.
Фото: dom-i-zakon.ru
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