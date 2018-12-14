Субсидия на оплату коммунальных услуг

Каждый владелец или арендатор жилья должен своевременно оплачивать коммунальные услуги. Но случается так, что стоимость этих услуг нередко превышает половину заработанных семьей денег. Что делать в таком случае? Обратится за социальной помощью.

Какая помощь полагается?

В качестве социальной помощи существует так называемая льгота, под названием субсидия на оплату услуг ЖКХ. Претендовать на нее может семья, у которой есть определенное процентное соотношение расходов на коммунальные услуги и общего дохода семьи. Местные власти каждого региона устанавливают пороговое значение этого соотношения.

На основании ЖК РФ контролируется предоставление субсидии на уплату ЖКХ нуждающимся слоям населения.

Кто может претендовать на такую помощь?

Не все категории граждан могут претендовать на получение государственной субсидии.

К ним относятся:

Участники жилищно-строительного кооператива;

Наниматель жилплощади из муниципального и государственного фонда жилья.

Владелец (собственник) жилплощади;

Но не только принадлежность к одной из вышеуказанных категорий граждан дает право на льготы. Нужно относиться к льготной категории:

Матери-одиночки — данной категории граждан предоставляются субсидии в некоторых регионах нашей страны. Более подробную информацию можно получить в отделении социальной защиты.

Пенсионеры по старости — эта категория граждан может претендовать на получение субсидии, в том случае, когда оплата услуг ЖКХ отнимает большую часть дохода. Региональные власти некоторых областей дают пенсионерам льготы на оплату услуг ЖКХ, которые приравниваются к 50% от уплаченной ранее суммы.

Многодетные семьи — семьи, в которых 3 и более несовершеннолетних детей.

Малообеспеченные семьи — к этой категории относятся семьи, в которых доход на каждого члена семьи, с учетом детей до 14 лет, ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Чтобы определить принадлежность к данной категории, нужно учитывать любой доход семьи, включая:

1. Пенсия родственников, которые прописаны на данной жилплощади.

2. Алименты, которые выплачиваются на детей от предыдущих браков.

3. Стипендия детей, которые являются студентами ВУЗов или других учебных заведений.

4. Один из родителей получает доход от предпринимательской деятельности.

5. Иные доходы, которые берутся в расчет при налогообложении.

Лица, имеющие официальный статус безработного — для получения такого статуса нужно встать на учет в центр занятости, который находится по месту жительства. Такому гражданину выплачивают пособие по безработице. При оформлении заявления на предоставление субсидии, нужно предоставить справку о размере пособия. Такой статус необходимо подтверждать ежеквартально.

Иные категории граждан — на региональном уровне может утверждаться дополнительный список льготных категорий граждан. С ним можно ознакомиться в отделе социальной защиты по месту прописки.

Как осуществляется оформление субсидии? С чего начать?

Первое что нужно сделать — обратится в соответствующий орган власти, и выяснить относитесь ли вы к одной из льготных категорий граждан.

Если ваша принадлежность подтверждается — приступайте за написание заявления.

Форма заявления — письменная и имеет специальный бланк, который в соответствующем органе местной власти (отдел социальной защиты, отдел жилищной субсидии).

В заявлении указываются следующие сведения:

Наименование государственного органа, в который подается заявление;

Данные о заявителе: ФИО, адрес места проживания, контактная информация;

Название документа, а после просьба о предоставлении субсидии. После этого указываются члены семьи, которые зарегистрированы в данной жилплощади. Когда перечисляются члены семьи, обязательно указывается степень родства, номер и серия паспорта или свидетельства о рождения;

Адрес жилого помещения, в котором прописаны все члены семьи на постоянной основе;

Номер банковского счета;

Список документов, которые прикладываются к заявлению;

После указывается информация об органе власти, который принял заявление к рассмотрению.

К заявлению прикладывается ряд документов, которые подтверждают ваше право на получение социальной поддержки государства.

Перечень необходимых документов:

Копия документа, который подтверждает право собственности на указанное жилое помещение;

Справка о составе семьи;

Копии документов всех членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении);

Документы, подтверждающие доход семьи, включая стипендии и пенсии. Предоставляется по форме 2-НДФЛ.

Документы, которые подтверждают регистрацию по указанному адресу;

Подтверждающие получение региональных льгот документы:

1. Пенсионное удостоверение;

2. Для безработной категории граждан — справка о размере пособия;

3. Удостоверение матери-одиночки;

4. Военное удостоверение;

5. Удостоверение многодетной матери или отца;

6. Для многодетных семей, у которых есть дети, обучающиеся на очном отделении в ВУЗе или профессиональном учебном заведении — справка по месту учебы;

7. Иные документы, которые подтверждают право на получение льгот по уплате ЖКХ, в рамках постановления региона.

Варианты подачи заявления на получение субсидии

Существует несколько способов подачи заявления:

Направить представителя, но для этого необходимо оформить на него доверенность и предоставить все нужные документы;

Лично посетить соответствующее учреждение или МФЦ;

Порта "Госуслуги". Прежде всего, на нем нужно зарегистрироваться. Этот портал дает возможность не только отправить документы на оформление субсидии, но и совершать оплату коммунальных услуг, налогов и иных платежей.

Отправить заявление по почте. При этом письмо направляется с уведомлением и описью вложенных документов. Уведомление, которое вернется отправителю, будет свидетельствовать о том, что заявление принято к рассмотрению;

Получение компенсации

Субсидия выражается в возврате части уже ранее оплаченных средств за коммунальные услуги.

Когда вы начинаете оформление данного вида помощи, учтите, что эти деньги вы можете потратить только на оплату коммуналки в дальнейшем.

Потому что если вы перестанете добросовестно оплачивать данный вид услуг — никакой компенсации не будет.

Фото: dom-i-zakon.ru

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