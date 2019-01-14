Ремонт "семейного гнезда" Принца Гарри и Меган Маркл оплатят британцы

Наследный Принц Гарри и его жена Меган Маркл делают ремонт в своем новом доме. Вскоре они будут отмечать новоселье, сообщает Joinfo. ua. Работы в Фрогмор-хаус много, а потому необходима шестизначная сумма. Только паре не о чем волноваться. За все заплатят налогоплательщики.

Монаршая пара Принц Гарри и Меган Маркл выбрали старинный особняк Фрогмор-хаус в качестве своего нового "семейного гнездышка". Он расположен на территории поместья Фрогмор в Виндзоре. Дом 17-го века в английском стиле расположен в километре от Виндзорского замка, где влюбленные стали мужем и женой.

Почему за ремонт платят британцы?

Все работы выльются в копеечку. Они могут достигать суммы в 4 миллиона долларов. Тем не менее, 37-летней бывшей американской актрисе и 34-летнему внуку королевы Англии не о чем беспокоиться. Все расходы будут покрыты согласно Закону о суверенных грантах.

В 2011 году парламент Соединенного Королевства ввел суверенный грант. Он финансируется налогоплательщиками и ежегодно выплачивается монарху правительством для оплаты его официальных расходов.

До этого дом в Фрогморе использовался королевской семьей в качестве апартаментов для персонала. После свадьбы герцог и герцогиня Сассекские получили от Ее Величества особняк с десятью спальнями в качестве подарка.

Пара планирует добавить камины, лестницы и плавающий пол. Но сохранят ставни и оригинальные половые доски из настоящего дерева. Старинный особняк находится в крайне запущенном состоянии и требует большого количества работ и серьезное восстановление, чтобы привести его в соответствие со стандартами в преддверии новоселья герцога и герцогини.

Перестройка и дизайн дома специально разработаны для того, чтобы молодая семья чувствовала себя комфортно в сельской местности вдали от суеты шумного Лондона, где они сейчас живут.

Сообщается, что ремонт в доме Сассексов обойдется британцам дороже, чем реконструкция бывшего дома Принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Анмер Холла.

Этой весной, вероятно, накануне рождения их первого ребенка, супруги намереваются переехать в новый дом.

В Кенсингтонском дворце подтвердил слухи о беременности герцогини Сассекской Меган в своем официальном аккаунте в твиттере. Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские крайне рады объявить о том, что герцогиня Сассекская ожидает рождения ребенка весной 2019 года, сказано в заявлении.

Представители дворца добавляют, что пара очень ценила всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире с момента их свадьбы, которая состоялась в мае. И что они счастливы возможности поделиться новостью с публикой.

Фото: 24tv.ua

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Королева Елизавета II отложила свою тронную речь перед парламентом

Шеф-повар Букингемского дворца рассказал, чем завтракает королева

Королева в ужасе: принц Уильям изменил жене в клубе с австралийкой?