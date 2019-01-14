Как не стать жертвой мошенников при аренде квартиры

Часто при поиске подходящего для аренды жилья возникает риск стать жертвой недобросовестного арендодателя или попасть в руки мошенников. Приемы аферистов с годами становятся все более изощренными, однако знание базовых правил позволит вам обезопасить себя от большинства подобных случаев.

Рассмотрим основные виды мошенничества при съеме квартиры:

1.квартира сдается в аренду лицом, заведомо не имеющим полномочий распоряжаться ею

Речь идет о ситуациях, когда арендодателем выступает человек, сам взявший данную недвижимость в аренду. Прикинувшись собственником, аферист сдает квартиру в аренду разным гражданам, берет сразу задаток за несколько месяцев и пропадает. Тут и оказывается, что арендаторов бесчисленное количество, а собственник по факту вообще другой и он не имеет понятия обо всем происходившем.

2.квартира сдается по поддельным документам

Здесь в роли недобросовестного арендодателя уже выступает фиктивный владелец жилья. Некий гражданин, представившись на словах собственником, показывает потенциальным жильцам все правоустанавливающие документы. Естественно, документы весьма качественно подделаны или же демонстрируются лишь копии. После чего заключается договор аренды, мошенник забирает аванс и исчезает. В итоге -попасть в квартиру возможности нет, т.к она принадлежит другому лицу, доказать правоту и поймать аферистов также не так просто.

3.покупка базы арендодателей в риэлторском агентстве

Встречается типовой случай мошенничества и в агентствах недвижимости. Вас заверят, что не возьмут денег за свои услуги и предложат просто купить базу с номерами арендодателей, которым вы сможете якобы самостоятельно позвонить и договориться о съеме жилья. На деле такая база -совершенно недействующая и бесполезная. Номера либо изначально нерабочие, либо клиенты не подходят к телефону.

4.аренда квартиры с предварительным осмотром

Клиента приглашают в офис агентства недвижимости, где предлагают взять в аренду хорошую квартиру по привлекательной цене. Демонстрируются фото, проводится беседа с владельцем. После чего предлагают снять недвижимость прямо сегодня и вместо процентов от сделки заплатить лишь небольшую комиссию сразу. После уплаты комиссии незадачливый арендатор отправляется по данному ему адресу и естественно не находит там никакой квартиры. Агентство также на связь не выходит и в дальнейшем переезжает.

Рекомендации для снижения рисков

1.проверяйте паспорта лиц, с которыми проводите переговоры

2.внимательно изучите договор аренды, описание, адрес квартиры

3.Обязательно посмотрите жилье, не снимайте только по описанию и фотографиям

4.слишкам заниженная стоимость-повод для бдительности

5.Внимательно выбирайте риэлторское агентство.

Вам могут попасться агентства, которые по факту возьмут деньги только за создание видимости поиска и объяснят это тем, что в их работу включено лишь информирование и поиск вариантов. Не вносите залог за вселение, велик риск, что вам его не вернут обратно. Помните, что хорошее профессиональное агентство действительно сможет вам помочь и найдет удобное жилье, которое вас устроит.

6. Берите копии документов, неплохой вариант- заверить договор аренды у нотариуса.

advokat-msk24.ru

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