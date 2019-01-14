Как поделить квартиру в ипотеке при разводе

Недвижимость, обремененную ипотекой, при разводе можно поделить двумя способами. Первый способ- путем использования добровольного досудебного порядка. Второй - в суде, если стороны не могут прийти к согласию.

При этом на раздел квартиры могут влиять различные условия. Например, наличие между супругами имущественного соглашения. В случае существования такого соглашения все совместно нажитое имущество будет делиться в соответствии с пунктами соглашения. В отсутствии соглашений раздел имущества осуществляется на основании общих норм гражданского и семейного законодательства, согласно которым устанавливается по правилу общая совместная собственность на любое имущество, которое было приобретено в период брака.

В целом процедура раздела квартиры, взятой в ипотеку, зависит также от того, была она приобретена в период брака или до его заключения.

Варианты решения ситуации с ипотекой будут следующие при разделе квартиры, приобретенной в браке:

1.супруги будут по- прежнему платить ипотеку пополам, а после ее погашения выделят доли или же продадут недвижимость и разделят вырученные от продажи деньги.

2.досрочно выплачивают ипотеку и сразу делят имущество

3.супруги поделят кредитную линию между собой

4.одна из сторон может выкупить уже выплаченную долю и станет погашать ипотеку самостоятельно. В таком случае такая сторона является единственным собственником квартиры, а вторая по сути совершает фактический отказ от недвижимости.

5.при согласии банка квартира реализуется, и денежные средства распределяются между супругами.

Обращаем ваше внимание, что любой из вариантов требует немедленного уведомления банка, выдавшего ипотеку и его участие в процессе раздела квартиры.

Раздел квартиры, купленной до брака

Здесь, как правило, собственником является то лицо, на кого квартира оформлена. Если второй супруг также участвовал в уплате платежей за ипотеку, он может потребовать установить его долю в этой собственности пропорционально уплаченным взносам через суд.

Можно ли отказаться от ипотеки при разводе?

Важно-подобный отказ автоматически влечет утрату прав на квартиру. Собственником и единственным заемщиком станет второй супруг. Для того, чтобы оформить отказ, придется переоформить кредитный договор и снова привлечь банк к участию.

Также супруги могут продать квартиру в случае расторжения брака. Но так как собственность обременена залогом, то для продажи следует заручиться согласием банка.

Немного о суде

Если дело все же доходит до суда, то, как показывает последняя практика аналогичных дел, поделить ипотеку с одобрения кредитной организации маловероятно. Банки не заинтересованы в выделе доли, ведь продать целую квартиру значительно проще, чем часть. Кроме того, суды отказываются делить однокомнатное жилье.

Фото: moneybrain.ru

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