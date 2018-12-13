Ремонт в выходные: можно ли сверлить?﻿

Каждый из нас, делая ремонт, сталкивается с проблемой шума. Ведь подобные работы могут проводиться не только в будние дни, когда все на работе. Но и в выходные. И это значит, что выспаться и отдохнуть будет практически невозможно. Поэтому очень важно знать, что говорит об этом закон.

Можно ли вообще сверлить стены в выходные дни?

Нельзя сказать, что вы не нарушаете закон, если проводите ремонтные работы в вашей собственной квартире. Ведь шум перфоратора мешает абсолютно всем вашим соседям. Особенно в выходные дни. Поэтому ответственность за это понесете только вы. И здесь на помощь всех жителей дома приходит закон, который относится к части охраны здоровья. Он гласит, что допустимый уровень шума не должен быть выше 40 децибел с 7 утра и до 23 часов ночи. В ночное время эта цифра снижается до 30 децибел.

Все эти нормы не могут запретить кому-либо проводить ремонт в своих квартирах в субботу или воскресенье. Главное, чтобы вы соблюдали правила и не нарушали предписанный закон.

Регулирование вопроса

До сих не существует универсального свода правил, которые бы контролировали уровень тишины при проведении ремонта в квартирах во всех регионах Российской Федерации. Каждый город или область самостоятельно устанавливают подобные нормы о том, сколько и когда можно шуметь. Если взять, к примеру, Московский регион, то здесь действуют вполне определенные нормы.

Например, нельзя проводить работы в выходные дни или праздничные. Начинать ремонт даже не в выходные дни можно только в 9 утра. А заканчивать не позднее, чем в 19 часов вечера; Запрещено использование специальных инструментов, которые превышают допустимый уровень шума. В связи с этим перфоратор для сверления вам понадобится особый, с регулировкой мощности.

Сам же ремонт или подобные работы не должны длиться больше 4 месяцев. Иначе вам нужно будет получать письменное и официальное разрешения местных властей. Если же кто-то не захочет выполнить подобные законы и предписания, то ему придется заплатить большой штраф.

Как не стать жертвой шумных соседей?

Если вы все-таки столкнулись с шумными соседями, да еще и в выходной день, вам необходимо следовать закону. И выполнить ряд процедур.

Во-первых, засвидетельствовать нарушение закона и ваших личных прав с помощью представителей определенных органов.

Обратитесь с жалобой в соответствующие инспекции. И лучше всего, если вы напишете коллективное письмо о слишком громких незаконных работах, которое подпишут все жители дома, которым мешает шум.

Не бойтесь вызывать полицию. Она, которая не только сможет зафиксировать факт правонарушения, но еще и создаст давление на строителей. А им вряд ли будут нужны подобные проблемы.

При необходимости обращайтесь в суд. Хотя это и является последним решением.

Фото: sk-blagodat.ru

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