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Автор Павел Морозов

Загородный дом у воды: плюсы и минусы

Недвижимость

Всем известно, что мы живем в эпоху постоянных стрессов и переживаний. Особенно трудно людям, которые проживают в городах-миллионниках. Темп жизни суматошный, и порой просто хочется отвлечься от городской суеты и уехать в тихое местечко на берегу водоема, чтобы послушать, как стрекочут кузнечики, плещется вода и поют птицы.

Загородный дом у воды: плюсы и минусы. 395823.jpeg

Казалось бы, и придумать что-то лучше этого вряд ли возможно. Но есть ли у этой прекрасной задумки подводные камни?

Дом у воды

Дом на берегу водоема или у моря - хрустальная мечта очень многих людей. Некоторые скажут, что найти минусы здесь просто невозможно. И действительно, кому же не хочется наслаждаться солнцем и купаться в озере или море, которое находится рядом. Не менее приятно потом зимой насладиться чистейшим воздухом, который очень полезен для нашего здоровья.

Но так кажется только на первый взгляд. Если же рассмотреть все аспекты жизни возле водоема подробнее, то сложится совершенно другая картина. В частности, большая часть  домов на берегу озер не имеют ни кухни, ни газа. И это является существенным недостатком. Безусловно, вопрос с питанием не стоит остро, ведь всегда можно поесть в кафе или привезти еду с собой. Но вот решение вопроса с обогревом дома действительно потребует затрат. Без электричества здесь не обойтись. Придется установить в доме систему отопления с нагревом воды.

Запомните, что вам нужна постоянная плюсовая температура в течение всей зимы. Иначе промерзнут и сломаются трубопроводы. А теперь подсчитайте, сколько на это уйдет электроэнергии. Получается и впрямь очень внушительные затраты, которые многие просто не потянут.

Иного рода трудности будут ждать собственников, чьи дома находятся в санаторно-курортной зоне. Они состоят в том, что за комфорт нужно платить. Такого мнения придерживаются владельцы территории, устанавливающие завышенные тарифы, которые вы будете вынуждены оплачивать ежемесячно. Суммы за коммунальные услуги на домик у водоема или у моря будет на порядок выше, чем обыкновенная квартплата. Скорее всего, вашу посещаемость будут фиксировать, вписывая в особый журнал ваш приезд и отъезд.

Немного о климате.

Готовьтесь к тому, что вас ожидает высокая влажность. От этого может, например, начать ржаветь бытовая техника. Случаются и мощные ветра с ураганами, особенно в период смены сезонов. Это может нанести вред не только вашему имуществу, но и здоровью.

Итак, мы видим, у такой идеи, как приобретение дома на берегу водоема, есть и немало минусов. Тем не менее, если они вас не останавливают, смело решайтесь на осуществление своей мечты и отдыхайте по-царски.

 

Фото: hibara.net

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