Претензия на соседей, затопивших квартиру: правила написания

Являясь жителем многоквартирного дома, вы, как владелец квартиры, можете получить массу сюрпризов.

Одним из таких может стать затопление вашего жилья, причиной которого может стать ряд факторов.

Самые распространенные причины: неисправность сантехники, халатность жильцов.

Квартиру затопили

В домах многоквартирного типа затопление происходит довольно часто. В такой ситуации рекомендуется сохранять спокойствие. Не при каких обстоятельствах не принимайте меры в отношении виновных соседей, чтобы не спровоцировать конфликт.

Обнаружив, что вашу квартиру затопили, немедленно сообщите о случившемся виновникам.

Помимо этого, обязательно сообщите в обсуживающую ваш дом организацию (ЖК, УК или ТСЖ). И вызовите сантехническую службу.

Если «виновников торжества» нет дома, перекройте стояк водопровода.

Прибывшие сантехники составят акт о заливе вашего жилья.

Претензия на возмещение ущерба

В некоторых случая возможно возместить ущерб, не прибегая к обращению в суд.

В этом случае нужно предоставить претензию с обоснованиями требований и сроки их выполнения.

Очень часто, такой алгоритм действий оказывается положительным и обращение в суд вовсе не нужно.

Что следует указать в претензии

Место залива;

Ущерб, нанесенный имуществу;

Дата совершения ЧП и составления акта;

Сроки, в которые последствия нужно устранить.

Рекомендуем приложить к претензии следующие документы:

Копия акта о заливе;

Результат независимой экспертизы;

Смета на осуществление работ по восстановлению.

Урегулирование данного вопроса через суд

Если мирным путем все же невозможно получить компенсацию по нанесенному ущербу, приходится обращаться в суд.

Для начала подается исковое заявление в районное отделение суда, по месту регистрации имущества.

Составляется оно в произвольной форме, но учитывая требования канцелярского делопроизводства.

Обязательным требованием является предоставление информации о персональных данных истца, ответчика и третьих лиц.

В исковом заявление нужно подробно изложить суть проблемы и выдвигаемые требования.

В течение 5 рабочих дней рассматривается заявление.

Если указанный факт затопления, описанный в заявлении не подтвердился, заявителю возвращают документы.

К заявлению нужно приложить пакет документов:

Копия акта о заливе;

Документ, подтверждающий право на владение квартирой;

Заключение независимой экспертной оценки.

Также можно привлечь свидетелей, которыми могут стать другие соседи.

Но рекомендуем обращаться в суд только тогда, когда были использованы все инструменты для решения конфликта мирным путем.

Фото: sobinam.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Квартира на корабле как способ путешествовать﻿

Когда орет промоутер, шумные соседи замолкают