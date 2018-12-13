Покупаем квартиру без ошибок!

Ни в коем случае не позволяйте себе ошибиться при покупке квартиры! Нигде и никаких, даже самых маленьких!
Поверьте, у вас просто нет другого выхода. Потому что последствия от таких промахов могут стоить вам огромных убытков.
И вы сильно ошибаетесь, если думаете, что ошибки возможны только на этапе оформления сделки. Их также легко допустить и при выборе варианта.
Более подробно разберем все ошибки на каждом этапе сделки в этой статье.
Выбираем квартиру без ошибок
Руководствоваться принципом «хочу - не хочу» в корне неверно, потому что это влияние эмоций. При выборе квартиры, нужно включать холодный расчет и проанализировать какова будет стоимость квартиры через один год или же пять лет.
Когда в квартире достаточно хороший внешний вид, качественно сделанный ремонт, обратите внимание на мелочи в дизайне интерьера, которые вам не по душе.
При наличии личного авто оцените транспортную развязку и наличие места для парковки.
Вам добавят хлопот ненужные квадратные метры, которые вы не заметили, так как оплата за квартиру увеличится, а более комфортными условия не станут.
Оценка эксплуатационного срока достаточно важный момент, причем уточнять стоит не какой возраст дома, а сколько еще лет он простоит (срок эксплуатации панельного дома 75 лет, кирпича - 100).
Прежде чем сделать выбор в пользу квартиру - узнайте ее юридическую историю.
Оценка стоимости стен гораздо важнее состояния квартиры в целом.
Не ошибаемся на этапе оформления сделки
Самый первый момент, которым не стоит пренебрегать - заключение предварительного договора. Это может уберечь вас от ряда проблем, которые могут возникнуть.
Следует передать задаток за вашу будущую недвижимость.
Не пренебрегайте оформление документов по передаче аванса.
Из-за халатности при оформлении сделки можно приобрести недвижимость с имеющимся жильцом.
Заранее уточните в соответствующих инстанциях, есть ли арест или обременение на приобретаемой недвижимости.
Детально ознакомьтесь с правоустанавливающими документами на наличие скрытых рисков.
В обязательно порядке передайте список нужных для оформления сделки документов Продавцу.
Четко установите и пропишите в договоре срок освобождения имущества, с перечнем мебели, техники, элементов интерьера, с указанием информации, которая может идентифицировать каждый предмет.
Конечно, в случае выбора подходящего варианта вам нужно опираться на жизненный опыт и здравый смысл. Но при оформлении сделки нужно иметь специальные навыки, которым стоит научиться.
Фото: habrealty.ru
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