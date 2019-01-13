Делаем квартиру чище: 5 правильных советов

Порой насыщенный рабочий график часто не оставляет времени на уборку квартиры. Психологи утверждают, что захламленная обстановка негативно отражается на способности концентрироваться. А также на продуктивности и отношениях с домашними. Тем не менее мало кому доставляет удовольствие протирать пыль и раскладывать вещи по полкам. Длительная уборка отнимает драгоценные часы и много энергии. А эффект от нее чаще всего длится совсем недолго.Научиться экономить время на выполнении рутинных обязанностей можно за несколько дней. Гланове, выработать правильные привычки.

Планируем заранее

Планируйте уборку заранее, как, например, покупку продуктов. Или ваше рабочее время или поход в салон красоты. Лучше выбрать строго определенный день для стирки, мытья холодильника или полов. А еще лучше равномерно распределить отдельные задачи в течение всей недели. Как следствие, не придется тратить целый выходной на борьбу с накопившимся беспорядком. В частности, сегодня можно выделить 15 минут на уход за ковром. Завтра - на влажную уборку. А еще через день - провести чистку зеркал и бытовой техники. Такая система ведения хозяйства называется Flylady. Она сегодня пользуется большой популярностью за рубежом и в России. Ее смысл сводится к двум ключевым положениям: ведение домашнего хозяйства должно занимать мало времени и приносить удовольствие.

Избавляемся от лишних вещей

Поношенная одежда и обувь, старые журналы, тетради, сломанный тостер и громоздкий велотренажер годами пылятся без дела. И при этом занимают много полезного пространства. Выбросить жалко. И вместо этого мы раз за разом ищем массу оправданий, чтобы оставить этот предмет.

Между тем скопление ненужных вещей снижает уровень комфорта и уюта в жилище. Психологи уверяют, что эмоциональная привязанность к вещам программирует нас на бедность. Дорогой сердцу хлам вовсе необязательно выбрасывать. Что-то из этого пригодится другим. Вещи в хорошем состоянии можно подарить, сдать в пункты социальной помощи, или в конце концов, продать.

Моем посуду после еды

Приучите себя мыть посуду каждый раз после приема пищи. Избавиться от свежих остатков еды с нескольких тарелок намного проще, чем разбирать целую гору засохшей и плохо пахнущей посуды. Чистая пустая кухонная раковина по утрам гарантированно поднимет настроение и задаст продуктивный тон на весь день.

Правильно храним

Подберите для себя оптимальный способ сортировки. Храните все похожие предметы в одном месте. Лучше использовать подставки и держатели для кухонных мелочей, боксы для обувной косметики, органайзеры для носков и белья. Если приучить себя каждый раз возвращать вещи в специально отведенные места, в квартире всегда будет чисто и уютно. Тем более, что в следующий раз перед незапланированным визитом гостей не надо будет в спешке прятать разбросанные чашки, тюбики и заколки.

Убираем по ходу движения

Раскладывания вещей тоже можно превратить в полезную привычку. Отправляясь на кухню за чаем или фруктами, приучите себя каждый раз брать с собой грязные стаканы, тарелки, фантики и огрызки. Во время прослушивания любимой музыки или просмотра фильма можно пройтись с контейнером по комнате, при этом попутно складывая в него дрейфующие по дому предметы. Это поможет избежать наслоения лишних вещей и мусора. А также освободит от гнетущих мыслей о предстоящей уборке.

Фото: cosmo.ru

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