Дизайнерский ремонт квартиры: как не потерять время и деньги﻿

Жители Белокаменной стали чаще обращаться к услугам дизайн-студий и архбюро при ремонте квартир. В Москве за последние годы также сильно выросла конкуренция на этом рынке. В итоге снижаются цены на услуги дизайнеров и декораторов.

Дизайнеры сегодня оказывают широкий спектр услуг. Они включают в себя создание концепции проекта и надзор за его реализацией. А также полный менеджмент строительного процесса. От закупок материалов до контроля и приемки выполненных работ.

Спрос на дизайнерский ремонт

В настоящее время услуги архитекторов и дизайнеров все более популярны. Приобретение квартиры и ремонт в ней для многих процесс ответственны, рассчитанный на достаточно долгий срок. Столкнувшись однажды со сложностями при ремонте, владельцы квартир впоследствии почти наверняка будут прибегать к услугам профессионалов.

Сами дизайнеры отмечают, что к их услугам и работе в последнее время стало больше доверия. А спрос увеличился. Тем не менее конкуренция выросла. Соответственно, и услуги стали дешевле. Но конкуренция среди дизайнеров растет качественно.

Как быстро и легко сделать квартиру больше: дизайнерские секреты

Владельцы новостроек все чаще предпочитают приглашать профессиональных дизайнеров. Сроки на выполнение работ ставятся намного более жесткие. Раньше проект площадью 100 кв. м реализовывали за год. Теперь — за шесть месяцев. Главный принцип, который диктует заказчик, сводится к трем основным требованиям: быстро, недорого, качественно.

Сейчас владельцы квартир и домов стали подкованы. Они прекрасно понимают, что хотят, на чем можно экономить. Иногда даже предлагают свои решения по выбору материалов и поставщиков.

Чем может помочь дизайнер

Создание проекта позволяет избежать множества ошибок. Они могут повлечь временные и финансовые затраты в процессе строительных работ. Дизайн-проект сравним со схемой лечения. Если действовать согласно плану, терапевтический эффект будет достигнут. При самостоятельном ремонте не избежать ошибок. Главный недостаток — это потеря денег и времени.

Понятно, что все учесть невозможно. Даже если это не первый и не пятый ремонт. Дизайнеры могут помочь сэкономить на поставщиках, проследить за качеством материалов и работ. Заказчик понимает, что отдать проект в одни руки надежнее и быстрее. В этом случае риск переделок сводится к нулю. Причем такое понимание пришло не так давно. Еще в 2000-х владелец жилья хотел получить на руки готовый дизайн-проект, чтобы потом отдать его на реализацию знакомому прорабу с командой гастарбайтеров. В итоге - нервы, переделки, смена рабочих бригад и разочарование.

5 ошибок в ремонте квартиры, которые могут привести к катастрофе

Грамотно и со вкусом подобранные материалы позволят жилью оставаться свежим на протяжении многих лет. Поэтому экономить на часто используемых предметах, в частности, дверях, ручках, выключателях, розетках, кухонной мебели, не рекомендуется.

Дизайнерские услуги, как правило, предполагают наличие нескольких вариантов реализации по стоимости. Наиболее бюджетный — эскизный план будущей квартиры. Он в общих чертах показывает расстановку мебели и другие решения. Более подробно это описывается в стандартном дизайн-проекте интерьера, а в полном варианте предлагаются несколько возможных решений для конкретной квартиры, варианты отделки с границами стоимости материалов и работ. Сюда же включается и световой дизайн будущего пространства.

Россияне чаще всего планируют потратить деньги на ремонт жилья

Дизайнерский ремонт дороже обычного За редким исключением, когда клиенту близка эстетика европейской небрежности. Базовый дизайн-проект сегодня стоит от 50 тыс. руб., а полный комплекс услуг — от 8 тыс. руб. за 1 кв. м и больше. Все зависит от фантазии заказчика.

Цена зависит от стилистики, в которой будет решено помещение, и его общей площади. Современная неоклассика, оформление в концепции минимализма стоят дешевле. И наоборот, вычурное рококо, стиль барокко, требующие большого количества стилистических деталей и нюансов, удорожают проект ремонта жилья.

Существует также понятие расширенного менеджмента: закупка материалов, поставки техники, выезды с заказчиком в магазины. В таком случае стоимость услуг профессионального дизайнера привязана к стоимости всей стройки. Она может составлять 10-15%.

Фото: remontastra.ru

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