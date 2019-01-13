Есть где спрятаться: секретное убежище в доме Принца Чарльза и Камиллы

Принц Чарльз — первый в очереди на королевский престол. А потому неудивительно, что в его доме есть место, в котором он может спрятаться в случае какой-либо опасности.

По установленным правилам, после кончины английской королевы Елизаветы II трон займет старший сын Ее Величества принц Чарльз. Важно, чтобы 70-летний наследник и его 71-летняя супруга были надежно защищены. Поэтому в их доме оборудован секретный бункер, передает Joinfo.ua.

Где спрячутся Принц Чарльз и его жена в случае террористической атаки?

Будущий король Англии и его любимая супруга проживают в Хайгроув-Хаус. Это семейная резиденция. Она располагается близ деревушки Тетбери в Глостершире. Особняк располагает девятью спальными, шестью ванными, четырьмя гостиными комнатами. А также бассейном.

Но главное вовсе не эти атрибуты роскоши и благополучия, которыми обычно щеголяют звезды шоу-бизнеса и богатые мира сего. А главное состоит в том, что в их доме имеется одно довольно интересное место, где пара может укрыться в случае смертельной опасности.

Хайгроув-Хаус располагает тайной комнатой с металлической облицовкой, которая считается неприступной в случае террористической атаки. Бункер расположен на первом этаже, его площадь 6 на 6 метров. "Железная комната" останется в целостности и сохранности, даже если ураган или взрыв снесет весь дом.

Внутри находятся медицинские принадлежности. Среди них числе контейнеры с группой крови Чарльза и Камиллы. А также продукты длительного хранения и напитки. Помимо этого, имеется оружие, радиопередатчики, оборудованные для получения сигнала даже в его стальных стенах, очистители воздуха и биотуалеты.

Если монаршей чете придется спрятаться в бункере, они без проблем смогут прожить там несколько недель, не выходя на поверхность.

Ежедневно поклонники узнают что-то новенькое и любопытное о жизни королевской фамилии.

Им не нужна фамилия

Члены королевской семьи, носящие титул "Его Королевское Высочество Принц" или "Ее Королевское Высочество Принцесса", не нуждаются в фамилии.

До 1917 года британские королевства использовали имена дома или династии, к которой принадлежали. Все изменилось после того как Георг V принял Виндзор в качестве фамильного имени своей семьи.

В 1960 году Елизавета II стала использовать Маунтбэттен-Виндзор для своих детей.

Если Принц Чарльз не захочет что-либо менять, когда станет королем, он продолжит оставаться частью дома Виндзоров. А его внуки — Маунтбэттен-Виндзор.

Члены королевской семьи не ходили в школу

Принц Чарльз стал первым членом королевской семьи, кто пошел в школу. После он также продолжил эту традицию и отправил Уильяма и Гарри в престижную школу.

Наследники престола больше не выбираются по половому признаку

В 2013 году законодательство, относящееся еще к 17 веку, было изменено на акт о престолонаследовании по порядку рождения, а не полу.

Принцесса Шарлотта стала первой женщиной в королевской семье, чья первоочередность на престол не зависит от наличия младших братьев. В данный момент девочка четвертая в очереди. Ее опережает дед, отец и старший брат.

Принц Уильям стал первым возможным королем, родившимся в больнице

Уильям и Гарри родились в частной больнице в Паддингтоне. Елизавета II родила Принца Чарльза в Букингемском дворце.

Рождение членов монаршей семьи — одно из немногих событий, отмечающееся оружейным приветствием британских солдат

Оружейный салют происходит при рождении каждого принца или принцессы, независимо от очереди на престол.

Фото: marieklaire.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

СМИ о возможном регентстве британского принца Чарльза

Елизавета II пока не собирается уступать престол принцу Чарльзу

Британцы возмутились "двойными стандартами" принца Чарльза