Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

"Гражданский брак" — это не официальный термин. Семейный кодекс РФ его не знает.

Немного истории

До революции 1917 года вступить в брак можно было только одним способом - обвенчаться в церкви. Церковь вела и все записи актов гражданского состояния. В частности, при рождении и смерти священник записывал данные в метрическую книгу. При венчании выдавали свидетельство о браке.

После 1917 года Россия стала светской страной. Обязанность по регистрации актов гражданского состояния, в том числе браков, перешла из рук церкви государству. По сути брак, зарегистрированный органами ЗАГСА, и является светским, "гражданским". Тем не менее, в народе этим незамысловатым термином упорно именуются неофициальные брачные отношения. Иными словами, сожительство "без штампа" в паспорте.

Правовые последствия

Семейный кодекс не знает этого понятия, вследствие чего "гражданский брак" вообще находится вне правового поля. Отсюда и многочисленные проблемы. С юридической точки зрения неофициальное совместное проживание представляет собой ничем не оправданный риск.

Чем же плох "гражданский брак"?

Прежде всего, своими последствиями. Или отсутствием таковых. Наиболее ярко это видно при смерти одного из сожителей "супругов". Является ли в этом случае сожитель наследником первой очереди? Ответ: нет.

Официально сожители не состоят в брачных отношениях. Поэтому стать основным наследником по закону после смерти "второй половины" оставшийся в живых никогда не сможет. Правда, есть вариант, что кто-то из пары составит завещание. Если же этого документа нет, то останется только наследование по закону. В итоге после многих лет совместной жизни легко можно лишиться квартиры.

Если люди жили полноценной семьей, хотя и не расписывались, имели совместных детей, то все может закончиться хорошо. Наследство получат дети. Это лучший выход из ситуации.

Сложнее, если у гражданской четы нет совместного ребенка. Зачастую наследниками умершего являются его дети от другого брака или официальный бывший супруг. А также родители покойного.

Во всех этих случаях совместно нажитое имущество легко может перейти прямым наследникам. И такие случаи действительно нередки.

Следовательно, у оставшегося в живых человека есть только одна возможность получить наследство. А именно — доказать в суде свое право на часть собственности.

Выводы

Хоть сожительство и занимает прочные позиции в нашем обществе, перспективы его признания как правового института очень расплывчаты. Западный опыт здесь вряд ли пройдет, потому что европейское право знает даже не "гражданский брак" как сожительство, а просто признает имущество, нажитое фактическими (незарегистрированными) супругами, общим. По такому же пути, скорее всего, пойдет и российский законодатель. Но когда и как — пока ясно.

Фото: tvoiyapravda.ru

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