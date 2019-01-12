Сделки с жильем: права несовершеннолетних

Государство в своих законах и подзаконных актах закрепляет за несовершеннолетними особый правовой статус, целью которого является наиболее полная защита их прав при совершении сделок с жильем.

Приватизация

В случае, если в квартире, которое готовится к приватизации, зарегистрирован несовершеннолетний, он в любом случае имеет право на долю такой квартиры. Его отказ от собственности в пользу третьих лиц ничтожен.

Лицо, достигшее 18 лет, может отказаться от прав на долю в приватизируемой квартире в пользу других членов семьи. А ребенок — не может. Поэтому жилье будет приватизировано только с учетом прав несовершеннолетнего. Он всегда получит часть собственности.

Родители или опекуны не полномочны решать вопрос о том, станет ребенок участвовать в приватизации или нет. За них это уже решил закон. То есть в данном случае государство скорее не предоставляет, а ограничивает права несовершеннолетнего на волеизъявление в его же собственных интересах.

Отсутствие

Временное или даже постоянное отсутствие несовершеннолетнего в муниципальном жилье не прекращает его права пользоваться жилплощадью. И если взрослого в подобном случае можно без труда выселить в судебном порядке, то с детьми это не проходит. Как правило эта норма защищает права детей, воспитывающихся в приютах и детских домах, а иными словами — сирот.

Развод

Никто не может выселить несовершеннолетнего из квартиры, принадлежащей на праве собственности одному из супругов, если они развелись. Законодатель намеренно увязывает расторжение брака с правом ребенка на проживание. Это делается для того, чтобы родители, "начинающие новую жизнь", не оставили случайно или по злому умыслу несовершеннолетнего без жилье.

Продажа

Любопытная картина складывается при продаже недвижимости, как жилой, так и нежилой, полностью или частично принадлежащей несовершеннолетнему ребенку. Закон разрешает такую сделку. Тем не менее тут же оговаривает, что одновременно с реализацией должна происходить покупка другой недвижимости в пользу несовершеннолетнего. Причем новый объект по своим потребительским свойствам не может уступать продаваемому.

В Российской Федерации прокуратура и органы опеки и попечительства официально следят за соблюдением прав несовершеннолетних. Однако не стоит думать, что другие структуры власти не имеют к этому никакого отношения. При нарушении прав несовершеннолетних любые государственные и муниципальные органы в рамках своих полномочий обязаны способствовать прекращению нарушения. А также известить об этом органы опеки и попечительства и прокуратуру.

Фото: businessman.ru

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