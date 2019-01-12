Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

В последнее время в СМИ все чаще встречаются материалы, посвященные различным аферам и мошенничествам с участием рукоприкладчиков и нотариусов. Россияне прекрасно знают о том, кто такой нотариус и каковы его основные обязанности. А вот о рукоприкладчиках большинство наших сограждан имеет весьма смутное представление.

Институт рукоприкладчиков

Порядок оформления завещаний имеет давнюю традицию, уходящую вглубь веков. В древние времена была распространена устная форма завещаний. Собственник имущества в присутствии нескольких свидетелей излагал свою волю. Однако затем под влиянием римского права и христианской церкви все цивилизованные народы перешли на письменную форму.

Тем не менее во все времена существовали определенные категории лиц, которые в силу болезни, физических недостатков или обычной неграмотности не могли составить на бумаге и подписать текст завещания.

Во времена Средневековья наследственное право предусмотрело особый институт рукоприкладчиков. Иными словами третьих лиц, которые своей подписью в присутствии нотариуса (чиновника, личного доктора или священнослужителя) могли заверить последнюю волю умирающего.

Сейчас российское законодательство сохранило традиционный взгляд на этот вопрос и закрепило в возможность использования гражданином услуг рукоприкладчика.

Гражданский кодекс России о рукоприкладчиках

Гражданский кодекс гласит, что если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может сам подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой человек. Его подпись должна быть засвидетельствована нотариусом. Либо другим должностным лицом, имеющим на это право.

Классификация дел с участием рукоприкладчиков

Если внимательно проанализировать судебную практику по делам с участием рукоприкладчиков, то все случаи можно разделить на два основных вида. Прежде всего, это явные мошенничества, направленные на незаконное изъятие имущества у их законных владельцев или наследников. И второй вид мошенничества — это недобросовестное исполнение нотариусами прямых обязанностей.

Как в первом, так и во втором случае рукоприкладчики чаще всего являются всего лишь исполнителем преступной воли нотариусов. Или мошенников.

Тяжесть болезни наследодателя как источник для злоупотреблений

Гражданский кодекс ничего не говорит о лице, которое определяет степень тяжести болезни. Ничего не говорится и о порядке ее определения. Таким образом создается целое поле для злоупотреблений со стороны мошенников и самих нотариусов. Нотариус — не врач и не имеет медицинского образования. Тем не менее он должен определить, может ли гражданин самостоятельно выразить свою волю, прочесть и понять смысл написанного.

Необходимость внесения изменений в наследственное законодательство

Судебная и правоохранительная практика лишний раз доказывают необходимость внесения изменений в нормы, регулирующие участие рукоприкладчиков в составлении завещаний. Прежде всего, следует лишить нотариусов возможности самостоятельно определять, в силах ли гражданин из-за своей болезни или физического недостатка подписать завещание. Подобное должен делать не юрист, а, к примеру, участковый врач.

Юристы сходятся во мнении, что необходимо разработать и принять особую форму медицинского свидетельства, в которой бы подробно определялось состояние гражданина, поручившего рукоприкладчику заверить бумаги. Далее, надо как можно скорее вернуться к основам российского права и ввести публичность такого рода завещаний. Рукоприкладчик обязан подписывать документ в присутствии врача и двух-трех свидетелей. Это необходимо дял того, чтобы исключить серые схемы.

Любопытно, что подобные завещания существуют почти во всех европейских странах. А также в США и Канаде. Более того, положения о них есть и в законодательстве некоторых республик бывшего СССР. Но в России их почему-то нет. В результате имеются многочисленные нарушения. В том числе, связанные с наследственной недвижимостью.

Фото: informatio.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Нотариусов обяжут записывать все сделки на видео для борьбы с мошенниками

Кому нужны доверенности россиян? - Нотариус

Нотариусов будут штрафовать за ошибки

Российских нотариусов обязали собирать справки для клиентов