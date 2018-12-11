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Автор Любовь Овчарова

Коммерческий найм муниципального жилья. Можно ли это делать и что это такое?

Недвижимость

Невзирая на то, что в начале 20-го века прошла большая череда приватизаций жилья, есть процент населения, который все еще продолжает жить в муниципальных квартирах.

Еще одно название муниципальных квартир - социальное жилье. Такие квартиры находятся в государственной собственности и предоставляются нанимателю в бесплатное использование.

Собственники таких жилищ, имеющие еще одно место для проживания, часто думают о том, возможно ли на законном основании сдавать внаем не приватизированное жилье? 

 Можно ли сдавать не приватизированное жилье?

Можно с уверенностью ответить - да! Сейчас сдавать в аренду жилплощадь, является для многих людей одним из стабильных источников дохода, в частности это касается людей, находящихся на пенсии.

Когда вы заключаете соглашение о социальном найме, вы становитесь арендатором жилья.

Руководствуясь статьей 76 Жилищного Кодекса РФ, если вы собираетесь сдавать в аренду социальную недвижимость, нужно обратиться в органы местного управления, чтобы получить письменное разрешение на сдачу жилья от владельца, которым является муниципалитет.

Документ следует заверить подписями тех людей, которые указаны в социальном договоре найма, а также потребуются подписи будущих нанимателей жилья.

Заявление рассматривается в срок до 10 банковских дней. И следует запомнить, что в случае отрицательного решения, должны быть обозначены четкие аргументы.

Алгоритм действий и список документов

Когда у вас на руках уже имеется письменное разрешение на сдачу муниципальное жилья внаем, можно начинать составление договора. Для этого нужны паспорта двух сторон, участвующих в соглашении, а также решение администрации о возможности предоставлять внаем социальное жилье и социальный договор найма арендатора.

Требование, которое установлено в обязательном порядке - заключение соглашения о поднайме в письменном виде. Следующим шагом будет регистрация соглашения в ЖЕУ. Стоит запомнить, что пользоваться муниципальным жильем на свое усмотрение субарендатор не имеет права. Так же, как и прямой арендатор, он не в праве ее обменять, подарить или продать.

Жилье может использоваться с целью личного проживания субарендатора. В иных целях она не может использоваться.

Даже в случае заключения договора о поднайме, вся ответственность перед муниципалитетом ложится на наймодателя. Если между субарендатором и наймодателем заключается стандартный договор, не сообщая в муниципалитет и не регистрируя соглашение, действия наймодателя вполне могут считать незаконными.

Социальный и коммерческий наем муниципального жилья

На основании статьи 60 Жилищного Кодекса РФ составляется соглашение социального найма жилья. Этот документ подтверждает намерения наймодателя предоставить нанимателю жилплощадь для временного пользования.

Арендатор муниципальной собственности также может сдать в субаренду жилплощадь, которая находится в собственности муниципалитета или жилищного фонда государства. В таком случае арендодатель выступает в качестве уполномоченного представителя собственника, который действует на основании договора социального найма. Чаше всего в таких договорах не указан срок действия.

Когда аренда жилья коммерческого характера, найм жилплощади представляет собой соглашение между арендодателем и субарендатором, которое подразумевает аренду на возмездном основании.

Зачастую, в таких соглашениях субарендатором выступает физическое лицо.

Юридическое лицо может заключить договор коммерческого найма, только тогда, когда жилая площадь будет использована поднанимателем для личного проживания. Не только всю площадь квартиры можно предоставить на основании коммерческого найма, но и отдельную ее часть.

В домах многоквартирного типа в соглашении о коммерческом найме социального жилья указывается не только квартира, которая является объектом сделки, но и места всеобщего использования (подъезд, лифт и т.п.), а также несущие конструкции.

На основании договора найма, который вы заключили, будет осуществляться оплата за социальное жилье.

Когда заключается соглашение социального найма, то чаще всего оплата производится только за коммунальные услуги. А вот на основании коммерческого договора взимается фиксированная ежемесячная плата, установленная арендодателем.

Но прежде всего рекомендуется перечитать договор имеющегося социального найма, чтобы убедится в отсутствии подводных камней.

И не забывайте, что соглашение с субарендатором заключается только в письменном виде, а после его нужно зарегистрировать. Иначе ваши действия могут посчитать неправомерными, обвинить в сокрытии от уплаты налогов и получения личной выгоды, финансового характера.

В таком случае квартиру скорее всего изымет государство, на основании судебного решения.

Виды договоров социального найма

Сперва внимательно ознакомьтесь с имеющимся договором социального найма. Они бывают трех видов:

Новый:

Регулируется разделом 3 Жилищного Кодекса РФ. Можно сдавать социальное жилище даже в том случае, когда имеется нетрудовой доход.

Черненковский:

В нем оговаривается, что сдавать жилье в субаренду можно только в соответствии с действующим законодательство Жилищного Кодекса РФ. Но если местные органы управления обнаружат сокрытие уплаты налогов или периодическое предоставление жилого помещения в субаренду, с целью получения личной выгоды, арендатора могут выселить, а жилище изъять в установленном судом порядке.

Брежневский:

В таком соглашении четко указано, что в случае передачи в аренду муниципального жилья с целью получения личной прибыли и дохода нетрудового характера, жилплощадь изымается государством.

Таким образом, можно сделать вывод, что с договором социального найма брежневского образца, у арендатора может возникнуть ряд проблем. И можете поверить, если начнется судебное разбирательство, шансы на победу практически нулевые.

В качестве заключения можно смело утверждать, что муниципальная квартира может сдаваться, но в обязательном порядке следуйте вышеизложенным правилам и рекомендациям.

 

Фото: cherlock.ru

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Коммерческий найм муниципального жилья. Можно ли это делать и что это такое?
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