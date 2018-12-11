Покупка квартиры по военной ипотеке

Процедура оформления сделки

И вот наступил этот долгожданный момент, когда сертификат уже получен, и вы понимаете на какую сумму можете рассчитывать при покупке жилья.

Та как заключить договор на получение субсидии вы сможете не позже, чем 6 месяцев с того момента, когда оформили сертификат, ежемесячное пополнение личного счета и сумма этих средств будет продолжать расти. Эти средства банк примет в качестве первоначального взноса и их необходимо будет посчитать.

Тщательно изучите банки, предоставляющие ипотечные кредиты, выберите самый подходящий, и подайте в него заявление на предоставление ипотеки.

Как только вы получите одобрение банка, вы будете располагать информацией о сумме, на которую сможете рассчитывать при выборе жилья.

Когда будете договариваться о просмотре, уже на этапе телефонного разговора уточните, что приобретаете жилье по программе ипотечного кредитования. Часть собственников жилья ответят вам отказом.

Но не сообщайте по телефону, что оформляете военную ипотеку, потому что это избавит вас от лишних расспросов. К тому же, не факт, что именно эта квартира вам подойдет.

Но когда вы все же примете решение остановится на выборе одной из понравившихся квартир, обязательно уведомите собственника, что понадобится больше времени для оформления и предварительный договор рекомендуется заключать на 1,5 месяца.

Алгоритм проведения сделки

Оформите и подпишите с Продавцом предварительный договор купли-продажи;

Составьте соглашение и передайте по расписке задаток Продавцу;

Снимите копии всех документов на недвижимость и все страницы паспорта Продавца, всех страниц, потому что множество банков требуют предоставить копии всех страниц паспорта, включая пустые;

Ознакомьте Продавца с перечнем документов, который нужен для рассмотрения недвижимости (предмета залога). Позаботьтесь об этом заранее, взяв список у специалиста банка по кредитам.

Сделайте независимую экспертную оценку стоимости квартиры. В банке вы сможете получить список аккредитованных в этой области организаций;

Если вы состоите в браке, нотариально заверьте согласие вашего супруга (супруги) на залог недвижимости в пользу банка;

Составьте проект договора купли-продажи;

Весь пакет документов на квартиру, оценку и проект договора нужно передать в банк, который предоставляет ипотечный кредит.

Служба безопасности банка проверит пакет документов, который вы предоставили, а после пригласит вас для подписания договора кредитования с банком, а также договора на получение от военного ведомства субсидии. После этого специалист банка по кредитам направит документы для дальнейшего согласования и зачисления суммы выделенной субсидии на ваш счет в банке.

После того, как деньги поступят на счет:

Договор купли-продажи и Акт приема-передачи подписывается сторонами;

При участии собственных средств, они передаются в момент заключения сделки;

Необходимо произвести оплату госпошлины на регистрацию права;

Полный пакет документов нужно передать в Росреестр, для дальнейшей регистрации права собственности на покупателя;

Как только из Росреестра поступят документы, нужно предоставить их в банк;

На квартиру необходимо оформить страховку;

Подписывается график платежей;

Предоставленные кредитные средства перечисляются на банковский счет заемщика, а после переводятся на счет Продавца;

Вы получаете расписку от Продавца о полном расчете.

Поздравляем! Вы проделали все необходимые манипуляции и квартира ваша!

Фото: megatek-sk.ru

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