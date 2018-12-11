Покупка квартиры по военной ипотеке

Процедура оформления сделки
И вот наступил этот долгожданный момент, когда сертификат уже получен, и вы понимаете на какую сумму можете рассчитывать при покупке жилья.
Та как заключить договор на получение субсидии вы сможете не позже, чем 6 месяцев с того момента, когда оформили сертификат, ежемесячное пополнение личного счета и сумма этих средств будет продолжать расти. Эти средства банк примет в качестве первоначального взноса и их необходимо будет посчитать.
Тщательно изучите банки, предоставляющие ипотечные кредиты, выберите самый подходящий, и подайте в него заявление на предоставление ипотеки.
Как только вы получите одобрение банка, вы будете располагать информацией о сумме, на которую сможете рассчитывать при выборе жилья.
Когда будете договариваться о просмотре, уже на этапе телефонного разговора уточните, что приобретаете жилье по программе ипотечного кредитования. Часть собственников жилья ответят вам отказом.
Но не сообщайте по телефону, что оформляете военную ипотеку, потому что это избавит вас от лишних расспросов. К тому же, не факт, что именно эта квартира вам подойдет.
Но когда вы все же примете решение остановится на выборе одной из понравившихся квартир, обязательно уведомите собственника, что понадобится больше времени для оформления и предварительный договор рекомендуется заключать на 1,5 месяца.
Алгоритм проведения сделки
Служба безопасности банка проверит пакет документов, который вы предоставили, а после пригласит вас для подписания договора кредитования с банком, а также договора на получение от военного ведомства субсидии. После этого специалист банка по кредитам направит документы для дальнейшего согласования и зачисления суммы выделенной субсидии на ваш счет в банке.
После того, как деньги поступят на счет:
Поздравляем! Вы проделали все необходимые манипуляции и квартира ваша!
Фото: megatek-sk.ru
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