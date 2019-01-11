Дизайн интерьеров: правила оформления современной кухни

Как оформить современную кухню и при этом избежать крайностей, чтобы она не стала похожа на каюту космического корабля или на бунгало островного жителя? Дизайнерских решений на этот счет изобретено великое множество. При этом каждый сможет подобрать для себя именно тот дизайн интерьера, который ему ближе по духу и мироощущению.

Тут важно уяснить один важный момент. Дело в том, что большую роль в деле создания кухонного интерьера играют мелочи. Задав общий вектор стиля цветом, фактурой стен, мебелью и бытовой техникой, необходимо очень внимательно отнестись к выбору дополнительных аксессуаров. В частности, скатертей, жалюзи или штор.

Это для того, чтобы они гармонично вписались в обстановку.

Выбираем стиль

В настоящее время самыми популярными направлениями оформления кухни являются такие стили, как хай-тек (hi-tech), минимализм и лофт.

Хай-тек

Уже своим названием данный стиль, как бы напоминает о своей высокотехнологичной сути с преобладанием сдержанных оттенков, строгих линий, четких углов и металлических поверхностей. А также яркого, но "холодного" освещения.

Кухни в варианте хай-тек отличаются наличием наиболее продвинутой бытовой техники, гармонично вписанной в интерьер. Основное преимущество данного стиля заключается в том, что он отлично подходит для любой площади и планировки.

Минимализм

Главной чертой минимализма является практически полное отсутствие элементов с практическим значением. Это максимальная функциональность каждого квадратного метра площади при минимальном количестве декоративных аксессуаров. Классические цветовые решения минимализма — все оттенки серого. Они могут сочетаться с глянцевыми и матовыми металлическими поверхностями.

Лофт

Владельцы популярных в последние годы квартир-студий как правило оформляют кухонное пространство именно в этом стиле. Из основных дизайнерских решений стоит выделить отсутствие ограничивающих свободное передвижение стены и всевозможных перегородок. Стоит отметить преобладание в отделке стен натуральных материалов с ярко выраженной фактурой. Таких как кирпич, бетон, искусственный камень.

Отдельно про окно

Кухонное окно играет немаловажную роль в интерьере. Существует множество способов его оригинального оформления. Можно ограничиться стильными шторми или жалюзи. Или можно удлинить подоконник вглубь комнаты и превратить его в дополнительную рабочую поверхность. Варианты зависят от площади и планировки кухонного пространства.

Оформление: пять правил

Существуют определенные правила дизайна. Они являются универсальными практически для всех типов интерьерных решений.

Оптимальными цветами для стен являются "теплые" оттенки — желтого, зеленого и оранжевого цветов. Они дарят успокаивающий эффект. Ведь кухня является прекрасным местом для отдыха.

Помимо этого, в пространстве кухни отлично смотрятся натуральные отделочные материалы, а также аксессуары из дерева и камня.

Не следует облицовывать керамической плиткой или похожими материалами все стены по периметру кухонного пространства. Достаточно лишь создать так называемый "фартук" над рабочей зоной.

Если уложить плитку на все стены, то это будет смотреться довольно тяжело и совсем не эстетично.

Если есть возможность, то лучше приобретать только встроенную бытовую технику и "затачивать" мебель под нее. Большинство современных вариантов оформления не терпят лишних предметов в интерьере.

Необходимо помнить, что любой, даже самый красивый и выдержанный в едином стиле интерьер, можно испортить кучей разнообразной мелочевки, разбросанной по подоконнику, холодильнику и столу. Важно просто знать меру в расстановке дизайнерских акцентов небольшими аксессуарами. И не перегружать ими помещение!

Фото: marya. ru

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