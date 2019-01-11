Субсидия на покупку жилья: дают ли молодым семьям деньги на квартиру?

С 2011 года в России действует федеральная программа "Молодая семья", по которой граждане РФ могут получить субсидию на покупку жилья. Но в регионах могут отличаться некоторые условия программы и суммы субсидий.

Что такое "молодая семья"?

Молодой считается семья, в которой каждому из супругов на момент получения субсидии не больше 35 лет. Причем семья может быть полной, а также неполной (один родитель и как минимум один несовершеннолетний ребёнок).

Является обязательным наличие детей?

В случае, если на субсидию претендует семейная пара, наличие детей не является обязательным. Правда, если они есть, размер предоставляемой льготы может быть выше.

Какие есть требования для участия в программе?

Получить субсидию на покупку жилья могут лишь те семьи, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В частности, это возможно, если семья живёт в слишком маленькой квартире, где площадь жилого помещения на каждого члена семьи меньше, чем это установлено нормой в регионе. Или в нежилом помещении. А также в коммунальной квартире. Или когда в семье есть больной человек, совместное проживание с которым невозможно. Для признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий нужно обратиться в местную администрацию по месту проживания.

Помимо этого, важно, чтобы у членов семьи были доходы, позволяющие им получить кредит и выплачивать его. Программа "Молодая семья" лишь даёт субсидию, а не полностью компенсирует расходы.

Возможны и другие условия. Например, в Москве муж и жена, у которых нет детей, должны состоять в браке не менее 1 года. Хотя бы один из супругов должен иметь московскую регистрацию.

Какую сумму могут выдать по программе "Молодая семья"?

Семьи не получают деньги на руки. Им выдают сертификаты на определённый объем субсидии. Эту субсидию можно использовать для первоначального взноса при оформлении ипотеки.

Причем размер субсидии зависит от региона и других условий проживания семьи. Сумма по сертификату варьируется от 400 000 до 1 000 000 рублей.

В столице выдают субсидию не всем молодым семьям. А только многодетным. Родителям с тремя или более детьми или хотя бы одним ребёнком-инвалидом списывают 30% стоимости купленной у города квартиры. В случае, если дети были рождены до подписания договора-купли продажи, то стоимость снижается сразу. А если родились либо были усыновлены после подписания договора, списывается задолженность по кредиту в размере 30% (но не больше, чем осталось выплатить).

Помимо этого, если у такой семьи впоследствии родится ещё один ребёнок, могут списать ещё 30% долга. А если родится двойня, тройня либо ребёнок-инвалид, то могут списать и весь остаток по ипотечному кредиту.

Семьям из Москвы, не являющимся многодетными, по программе предоставляют возможность оформить так называемую "социальную ипотеку". То есть купить жильё в ипотеку по сниженной стоимости.

Как поучаствовать в программе?

Семья должна обратиться в органы местного самоуправления. В крупных городах программой занимаются специальные ведомства. В частности, в Москве это городской Департамент жилищной политики и жилищного фонда. Сюда нужно подать заявление. А дальше - собирать все необходимые документы.

Местная администрация рассматривает документы и решает, имеет семья право на субсидию или нет. Если семья становится участником программы, она встаёт в очередь. Далее, семье выдают сертификат на получение субсидии в порядке очередности.

С сертификатом семья обращается в банк. В этом банке открывается специальный счёт. На него будет перечислена субсидия государства.

Фото: rosregistr.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Многодетным семьям на Дальнем Востоке предоставят льготную ипотеку под 5%﻿

В Петрозаводске малоимущая семья из 6 человек получила комнату 10 метров

Российская семья накопит на "двушку" за 5 лет﻿

Средняя семья россиян должна банкам 230 тысяч