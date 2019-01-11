Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий

На излете 2017 года правительством Российской Федерации были приняты правила выдачи субсидий по ипотеке, касающиеся граждан, являющихся родителями более, чем одного ребенка.

По условиям правительственного постановления №1711 от 30.12.2017, воспользоваться программой субсидирования могут россияне, имеющие не менее двоих детей, но данные правила касаются лишь кредитов, где дата заключения договора займа начинается с 1 января 2018 года. На время получения субсидий ставка ипотечного процента для бенефициаров снижается до 6%.

Кто подпадает под пункты программы?

Для получения государственной помощи и льгот требуется соблюдение сразу ряда условий:

гражданство РФ;

дата заключения договора - не ранее 2018 года;

исключительно жилые помещения;

рождение второго/третьего ребенка в период действия программы.

Если в семье, оформившей ипотеку, до конца 2022 года появляется на свет второй ребенок, субсидирование при поддержке властей будет длиться три года. Период получения льгот, положенных после рождения третьего ребенка, - уже пять лет.

Особые условия

Воспользоваться правом ипотечного субсидирования можно не единожды. Так, если в этот льготный период вслед за вторым рождается третий малыш, можно продлить срок получения помощи от государства.

К примеру, получившие субсидию отец и мать двоих детей становятся родителями в третий раз до истечения трехгодичного периода получения льгот. Тогда они имеют возможность получать их еще пять лет после окончания первого субсидированного срока.

Если в семье с двумя детьми, получавшей государственную субсидию три года, уже после истечения этого периода, но до окончания 2022 года, появляется очередной ребенок, они имеют право перезаключить соглашение. Пятилетний договор начнет отсчет сразу после появления на свет третьего ребенка.

Комментарии экспертов

Представители «Сбербанка» пояснили особенности участия в правительственной программе для семей с детьми. Они указали на то, что воспользоваться ею могут лишь те, кто покупает жилое помещение исключительно у юридических лиц.

Получить скидку от правительства можно будет на целый ряд продуктов в сфере недвижимости:

1. жилье в процессе строительства;

2. готовое жилье;

3. рефинансирование под залог имеющейся недвижимости

Выплачивать взносы по сниженной ставке под 6% участники программы будут по индивидуальным срокам, которые зависят от дат появления на свет очередного ребенка. По их окончании установленная ставка не сможет превышать ту, что действовала на момент выдачи кредита.

Первый взнос по ипотеке или жилищному кредиту должен составлять как минимум 20% от общей суммы, но вносить его можно любыми способами, включая материнский капитал. Суммы кредитов, которые позволяют рассчитывать на субсидирование, зависят от места жительства:

до 3 млн руб. для жителей регионов;

до 8 млн руб. для москвичей и жителей Московской области;

до 8 млн руб. для петербуржцев и жителей Ленобласти.

Фото: starbank.ru

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