Квартира со свободной планировкой: как сделать правильный выбор

Выбор квартиры - долгое и ответственное дело, нужно оценить расположение дома, в котором она находится, посмотреть на состояние подъездов, узнать о ближайших школах и детских садах. Прохождение по списку помогает людям знать больше о квартире мечты. Но важную деталь постоянно забывают отмечать - планировка. Ремонт может быть хорошим, но неподходящая семье планировка вызовет споры и разногласия. Её зачастую сложно исправлять, с задачей могут не справиться даже опытные архитекторы. Покупка должна обдумываться в такой же мере, как подходящая планировка. Чтобы не переделывать квартиру полностью, отправляйтесь на поиски с списком пунктов, они помогут выбрать квартиру с правильной свободной планировкой.

1. Смотрим на количество комнат

Кухню считать не нужно, обращаем внимание на спальни, можно взять в расчет плюс-минус одну комнату. Если существует вариант объединения кухни и гостиной, то обязательно стоит его рассмотреть. Семье, состоящей из двух родителей, сына и дочки, лучше расположиться в квартире, где есть большая спальня, детская и зал, в котором можно смотреть семейные комедии или мультики. Посмотрите, сколько в квартире окон - их количество должно быть равно количеству заявленных комнат.

2. Нарисуйте план

В нем должны учитываться особенности планировки, количество комнат и общая площадь квартиры. Потом нужно попытаться представить: что можно изменить, какие комнаты объединить и возможно ли что-то решить с санузлом. Проводить перепланировку нужно четко до начала ремонтных работ, иначе процесс превратится в фильм, он может закончиться печально. Рассмотрите варианты с перегородками и арками, они помогают сделать пространство визуально больше. Но от дверей избавляться не стоит: они должны остаться в спальне или общей гостиной комнате.

3. Расположите на плане мебель

Данный пункт поможет понять, правильно ли выбрана планировка и нарисован план. Если вы переезжаете и привозите свою мебель, дело будет обстоять сложнее. Нужно рисовать план так, чтобы мебель идеально в него вписалась. Можете работать над ним долго, но результат обязательно должен порадовать членов семьи. Первые наброски стоит сделать прям в квартире, прорисовывать детали можно дома. Если вы решите приобретать новую мебель и обстраивать квартиру по вкусу, то сначала стоит заняться поиском подходящей мебели и товаров для ремонта.

При выборе деталей и мебели для экономии пространства и улучшения внешнего облика квартиру лучше отдавать предпочтение необычным вещам, помогающим фокусировать взгляд на себе. Если всё же пришлось выбрать квартиру с плохой планировкой, решать ситуацию придется хорошим ремонтом. Неплохим решением могут стать светлые полы с широкими плинтусами, обои в европейском стиле и хорошо подобранные детали интерьера. Делайте акценты, не бойтесь выбирать яркие цвета и делить с помощью них пространство.

Фото: barsinohomes.com

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