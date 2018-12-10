Какие налоговые льготы и налоги существуют для пенсионеров?

Категория граждан, которая относится к пенсионерам и людям предпенсионного возраста зачастую не осведомлены, в достаточной мере о том, какие налоги законодательство разрешает данной категории граждан не платить и за какие все-таки необходимо производить оплату. А на практике встречаются случаи, когда люди с большой долей ответственности относятся к таким платежам, но по ряду причин не смогли оформить имеющиеся у них льготы на имущественный налог. В ситуации, когда человек по незнанию находится под угрозой быть оштрафованным за неуплату, все понятно. Однако, отсутствие льготы по налогообложение на имущество для пенсионеров, грозит переплатой, которая очень часто может продолжаться несколько лет.

Законодательство не освобождает пенсионеров от уплаты налога на имущество полностью, но они на законном основании имеют право платить меньше, чем другие физические лица, за свое имущество. Беря во внимание вошедшие в недавнее время изменения в законодательстве РФ, порядок оплаты налогов осуществляется по-новому. Уже больше года действует постановление о том, что пенсионеры могут не оплачивать налог на гараж или жилье, при условии, что оно является единственным объектом недвижимости в их собственности.

Когда у лица пенсионного возраста есть два имущественных объекта, налог на вторую квартиру все-таки нужно будет платить, причем, в полном размере. Но чтобы все-таки использовать свои льготные условия по уплате налога на недвижимость, пенсионеры должны самостоятельно заняться их оформлением.

Имеющиеся у пенсионеров льготы

В НК РФ имеется полный список лиц, которые имеют право на получение льгот на налог по недвижимости. В этом перечне есть и пенсионеры, которые в установленном законом порядке получают пенсию. К этой категории также относятся лица, достигшие 55-летнего возраста (для женщин), и 60-и лет (для мужчин). Государство берет на себя ответственность за их пожизненное обеспечение.

Но следует отметить, что любые объекты, которые находятся в собственности этой категории граждан, освобождены от уплаты налогов, когда это имущество не используется с коммерческой целью. Например, если квартира приватизирована и сдается по договору найма, или гараж находится в аренде, то в таком случае необходимо производить оплату налога.

На основании вышесказанного, пенсионер может воспользоваться льготой по налогу на имущество только на один объект недвижимости. В связи с этим до первого ноября текущего года нужно подать уведомление в налоговый орган, с информацией о том, за какую недвижимость собственник не хочет оплачивать налог или же платить только часть. На иную недвижимость программа не распространяется, и учитывать ее нужно в обязательном порядке. Если не произвести все эти манипуляции, или же сделать после указанного срока, платить налог придется в полном объеме за все имущество. Вернуть денежные средства можно будет только после того, как будет предоставлено заявление и пакет документов.

За что взимается налог с пенсионеров?

Ссылаясь на Налоговый Кодекс РФ, существует следующий перечень недвижимости, за которую физические лица должны уплачивать налог:

Дома жилого и дачного типа;

Квартиры, комнаты и иные жилые помещения;

Место для машины (гараж и при его отсутствии);

Комплексы недвижимости;

Недостроенные объекты;

Иные постройки, помещения и здания.

В текущий момент времени для пенсионеров размер налога за приватизированное имущество рассчитывается с учетом кадастровой стоимости на каждый объект недвижимости. Больше не актуальна стоимость инвентаризации. Это обусловлено тем, что кадастровая стоимость больше приближена к стоимости на рынке недвижимости.

У всех категорий граждан, в том числе и пенсионеров, есть возможность каждый год осуществлять пересчет кадастровой стоимости имеющееся недвижимости. Эту процедуру можно произвести на официальном сайте налоговой службы, а также при личном визите или по телефону. В дальнейшем размер налога на жилище лиц пенсионного возраста насчитывается в зависимости от вида объекта. К примеру, налог на квартиру вычисляется путем получения разности, отняв от кадастровой цены стоимость 20 квадратных метров от полной площади. В случае с домом - это 50 квадратных метров, а при налоге на комнату -10. Когда полученное значение выходит с минусом, пенсионеры не оплачивают налог.

Пакет документов:

Паспорт лица, подающего заявление;

Удостоверение пенсионера;

Справка о размере ежемесячной пенсионной выплаты;

Документы на право владения имуществом (жилье, гараж, земля и т.д.).

В том случае, когда хотя бы один документ не предоставляется в налоговый орган, льготы пенсионеру предоставить не смогут. Придется оплачивать налог в полном объеме, а для получения возврата нужно будет подготовить ряд документов. При этом, вернуть денежные средства можно только за последние три года. На основании этого, можно с уверенностью сказать, что не стоит ждать и нужно вовремя оформить льготу, особенно в том случае, когда это вторая недвижимость и платить за нее приходится в большом размере.

Процедура обращения в налоговую службу

На сегодняшний день налоговые выплаты относятся к региональному бюджету. Это значит, что четкого руководства в законодательных актах нет. Каждая ситуация рассматривается органами местного управления в индивидуальном порядке. И каждый регион будет выстраивать свой алгоритм действий.

Для получений льгот на недвижимое имущество необходимо своевременно обратится в налоговую службу с заявлением и пакетом документов, которые подтверждают право на их получение. Заявление можно подать в любое отделение, как по месту проживания, так и по месту нахождения недвижимости.

Фото: 7idey.ru

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