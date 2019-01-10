Возможен ли обмен жильем между родственниками через договоры дарения?

Близкие родственники могут обменяться квартирами, подписав два договора дарения. Такая сделка возможна, если на обе квартиры установлено право собственности.

Вопрос о том, существуют ли какие-либо привилегии у родственников, которые желают осуществить обмен жилыми площадями, пользуется популярностью. Сейчас родственный обмен жильем требует те же документы и справки, как при обычном обмене.

Близкие родственники могут обменяться квартирами. Для этого они должны подписать два договора дарения. Подобная сделка возможна, если на обе квартиры установлено право собственности. В случае с муниципальной жилплощадью такой обмен невозможен.

Но во всяком большом деле, как говорится, есть нюансы.

Сделка может быть признана ничтожной

Такую сделку могут признать ничтожной. И это несмотря на то, что дарение является одним из распространенных способов передачи недвижимого имущества между родственниками. Или притворной. Это в том случае, если выяснится, что под видом дарения участники сделки совершили обычную куплю-продажу с целью ухода от налогов. А при дарении долей в квартире хотели обойти преимущественное право покупки доли другими совладельцами недвижимости.

С юридической точки зрения договор дарения с целью обмена квартирами допускается при оформлении двух отдельных сделок. Основанием признания такой сделки ничтожной может быть мотив, если два договора дарения будут прикрывать другую сделку. Однако это сложно доказать. В суде можно попытаться доказать такой умысел. Но если никаких объективных данных нет, то добыть их в судебном порядке не представляется возможным.

Воля сторон заключать такие сделки. В самом договоре не будет слов об обмене. По закону одна сторона вправе другой стороне подарить жилье. Другая сторона также вправе сделать подарок. Иными словами, один человек дарит на день рождения родственнику одну квартиру, а второй в свою очередь дарит свой подарок. И такой подход нельзя признать меной. Это будет именно дарением.

Оформляя такую сделку, следует учитывать то, что такой обмен не предусматривает никаких доплат. Их просто нельзя прописать в таком договоре. Подписав договор дарения стороны только меняются жилой недвижимостью.

По закону, в случае передачи денег или права договор не будет признан дарением, он будет считаться притворным. В этом случае к нему будут применяться правила договора, которые стороны на самом деле имели в виду, А именно правила купли-продажи жилья.

Что мешает заключить договор обмена?

Условия договора, конечно же, будут другие. В случае с договором обмена человек получает другой жилой объект. А при дарении имеется в виду, что взамен человек не получает ничего. Даритель не может ничего брать от одаряемого. В случае, если суд установит, что была, к примеру, доплата, то обе сделки однозначно будут признаны ничтожными.

Нужно ли платить налог по договору дарения?

В случае заключения договора дарения налог платить не нужно, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками. Правда, не все родственники освобождаются, а именно близкие. По Семейному кодексу круг таких родственников относительно небольшой. Все остальные лица послу получения в дар квартиру или дом обязаны заплатить налог.

Членами семьи и близкими родственниками являются супруги, родители, дети, причем как родные, так и усыновленные. А также, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры. Сделки дарения между ними не облагаются налогом. А вот дарение между, например, тетей и племянником или двоюродными братьями и сестрами не признается сделкой, не облагаемой налогом. Таким родственникам придется заплатить НДФЛ.

Фото: rating-remont-kvartir.ru

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