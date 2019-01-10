Специализированные парковки для автомобилей в настоящее время предусмотрены практически во всех современных новостройках Москвы. Начиная от класса "эконом" и выше. Это обусловлено и требованиями рынка, и градостроительными нормами.
Сегодня сложно представить жилой комплекс или просто дом, в котором девелопер не позаботился бы о нуждах автовладельцев. Хотя исключения встречаются. Продажа машино-мест для застройщика представляет собой, скорее, бизнес в нагрузку. Ведь по сравнению с квартирным парковочный бизнес приносит совсем не те деньги. Там куда длиннее сроки реализации и куда менее активные покупатели.
Но тем не менее объективные обстоятельства — расползание зон платных парковок, внедрение концепции "двор без машин", закрытые на шлагбаумы дворы — заставляют граждан пусть с неохотой, но приобретать машино-места для автомобилей.
От чего зависят цены
В среднем стоимость машино-места составляет 9-11% от цены квартиры. Многоуровневые надземные паркинги преобладают в массовом сегменте новостроек. Средняя стоимость такого машино-места — около 850 000 рублей. В дорогих комплексах цена покупки приближается к 6-ти млн рублей.
Подземный паркинг — это атрибут дорогого жилья. Однако, есть немало примеров, когда его строят в проектах массового сегмента. За МКАД стоимость машино-места начинается примерно от 400 000 рублей. В Москве она варьируется от 800 000 рублей до 2,5 млн (комфорткласс), в бизнес-классе — от 1,2 до 4,5 млн руб., в элитных комплексах — от 2 млн руб. до 13 млн руб.
Наземная открытая парковка делается везде. Места, как правило, не продаются. И даже в большинстве случаев не закрепляются за жильцами. Парковаться на них могут все желающие. Что же касается малоэтажных загородных комплексов, то здесь открытые машино-места обычно уже входят в стоимость квартиры или таунхауса.
Цена парковочного места зависит не только от типа паркинга, уровня и расположения самого жилого комплекса. Она еще зависит от площади машино-места, а также от его расположения внутри паркинга, этажа и удобства заезда. И даже от близости к лифту.
Даже в одном комплексе цены могут различаться в 2-2,5 раза. Наиболее дорогие места — на первом этаже надземной парковки и на минус первом этаже подземной. Парковочное место в центре города будет стоить гораздо дороже, чем аналогичное на окраине.
Помимо этого, места в подземных паркингах бывают "зависимые" Это когда две машины ставятся друг за другом. В результате вы не можете выехать, если сосед не отгонит свою машину. Они намного дешевле, чем "независимые". Цены могут различаться в два раза. Еще один тип машино-места — "семейное", для двух авто, его площадь 20-25 кв. метров против стандартных 11-14.
Последние три года в Москве цены на машино-места держатся примерно на одном уровне. Ценообразование машино-мест происходит по аналогии с квартирами. В начале строительства их стоимость минимальна. Выбор же максимально широк.
Правда, в элитных проектах после старта продаж цена может и не меняться. Большая часть девелоперов сразу выводят парковки на продажу по максимальной цене.
Фото: spbguru.ru
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