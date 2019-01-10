Аренда жилья: секрет мошеннических схем

Снять квартиру - самый простой вариант найти подходящее под определенные параметры жилье. Рынок аренды за последние годы сильно вырос, предлагая большое количество вариантов, из которых можно выбрать комнату или квартиру на любой вкус и кошелек.

Изменился и сам поиск квартир - от объявлений на улице арендодатель перешел в Интернет, где есть большое число риелторов, частных объявлений и удобных сервисов. Но разнообразие пошло на пользу не только честным агентствам, но и мошенникам. Какие схемы наиболее распространены в сфере съемного жилья?

Адресат выбыл

Как правило, при этом способе мошенничества квартиросъемщик не видит проблем до самого конца. Выбор квартиры, осмотр, общение с агентом или владельцем - все идет, как по маслу. Не возникает проблемы с оформлением документов и подписанием договора, вносится оплата, можно переезжать... и тут открывается истина.

Дело в том, что адрес квартиры для показа и адрес, прописанный в договоре, будут отличаться. Все предыдущие пункты были выполнены безукоризненно, чтобы отвлечь клиента от внимательного прочтения документации. Обычно после этого телефоны агентов перестают отвечать, а квартира, указанная в договоре, в лучшем случае будет отличаться от желаемой, а в худшем - вовсе не будет сдаваться.

Фальшивые агенты

Такие мошенники могут создавать в Интернете сайты или группы в соцсетях, которые выглядят, как полноценные риелторские конторы, но на деле ими не являются. Наиболее распространенная схема - требовать плату за оказание информационных услуг, т.е. предоставление списка телефонов от владельцев квартир по выгодным ценам. После внесения оплаты оказывается, что телефоны не отвечают, а адреса на существуют.

Недобросовестные владельцы

Мошенниками бывают и сами арендодатели. Чаще всего это становится очевидно, когда они просят внести задаток за квартиру еще до подписания договора, объясняя это желанием убедиться в серьезности намерения съемщиков. После перевода денег на карту они отказываются сдавать квартиру, а подтвердить устную договоренность в полиции пострадавшие не могут.

Поддельные документы

Самый простой способ мошенничества, обычно применяемый в недобросовестных агентствах по недвижимости. Для изучения клиенту предоставляются копии реальных документов владельцев квартир, а после заключения договора об аренде аферист исчезает, прихватив с собой плату за первый месяц, депозит и комиссионные, а квартира оказывается занятой ее реальными хозяевами.

Игра на внимание

Эту схему используют как профессиональные мошенники, так и владельцы жилья, и сталкивались с ней многие арендодатели. Желающие съехать со съемной квартиры могут не получить обратно свой залог, когда им предъявляют обвинения в порче имущества. Поэтому так важно тщательно изучать состояние арендуемой квартиру еще до заключения договора и фиксировать все мелочи и недостатки на камеру. В противном случае плохо закрывающееся окно может лишить депозита, причем данную схему потом проворачивают и с чередой последующих жильцов.

Чтобы избежать данных проблем и не попасться в сети мошенников, следует помнить о правиле постоянной бдительности. Сотрудничество только с проверенными и надежными риелторскими конторами, тщательное изучение документов и условий договора, оплата только по факту заселения, а также подписание документов не в офисе, а непосредственно на квартире спасут от потери нервов и денежных средств.

Фото: capitalan.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Мошенники придумали способ обмана закредитованных россиян

Мошенники научились "разводить" российских пенсионеров по-новому

Кошка спасла хозяина, которого оставили без жилья мошенники

Мошенники из России изобрели новый способ вымогательства денег у автолюбителей