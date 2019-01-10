Как перевести жилое помещения в нежилое

Сегодня мы рассмотрим, как можно перевести квартиру в фонд нежилого помещения и также узнаем стоимость вопроса.

Основное различие между жилым и нежилым помещением состоит в целях использования- жилое используется для регулярного проживания в нем. Нежилое же непригодно для проживания и предназначено для коммерческих целей.

Законодательство подробно регулирует переход помещения из одной категории в другую. Нормативную основу составляют статьи Гражданского Кодекса РФ, Жилищного и Постановление Правительства номер 692-ПП от 27.10.2015. Так, согласно ст. 288 ГК владелец офиса может использовать свое жилье под сдачу офиса и в других коммерческих целях после перевода жилья в разряд нежилого помещения.

Жилищный кодекс содержит целую главу, посвященную данному вопросу. Ст. 22-24 перечисляют условия подобного перевода, порядок перевода и список запрашиваемых документов, а также основания для отказа.

Каким условиям должно соответствовать помещение для перевода?

Во-первых, ключевым требованием выступает наличие отдельного входа. При его отсутствии перевод не может быть осуществлен. Во-вторых, в квартире должны отсутствовать прописанные лица. В- третьих, право на проведение перевода принадлежит только собственнику квартиры. Квартира не должна быть обремененной ни залогом, ни ипотекой, невозможно перевести часть квартиры. Квартира обязательно должна располагаться на первом этаже и не находиться в доме социального пользования. Также жилье должно быть оснащено средствами коммуникации.

Регламент осуществления перевода помещений включен в Постановление 692-ПП. Важно -именно в нем вы найдете полный перечень всех документов, которые необходимо представить.

Какие же документы необходимы для перевода?

1.заявление о переоформлении квартиры в нежилой фонд

2.паспорт собственника жилья

3.документы, подтверждающие право собственности на квартиру

4.проект перепланировки

Его еще называют проектом перевода жилья в коммерческое помещение. Он включает в себя три части- текстовую, графическую и приложения. В текстовую часть войдет пояснительная записка о переводе и техническое задание. Графическая часть содержит всю техническую информацию- планы помещений, чертежи перепланировки. В приложении указывают реестр необходимых для перепланировки бумаг.

Подобный проект вряд ли удастся составить самостоятельно, рекомендуем обратиться к специалистам. С ними можно заключить договор на проведение авторского надзора. Проект составят за 5- 15 дней и он будет стоить около 30 тысяч. Полученный проект будет действовать в течение года.

5.разрешение собственников квартир, расположенных по соседству. На данный пункт рекомендуем обратить внимание, так не все знают, что для перевода помещения в нежилое в многоквартирном доме необходимо получить согласие соседей. Такое условие установлено ст. 40 ЖК РФ и обусловлено необходимостью проведения перепланировки квартиры в рамках перевода. Для удобства можно поднять вопрос о переводе на очередном собрании жильцов и собрать подписи соседей. Необходимо получить более половины голосов собственников, после чего оформленный протокол можно использовать в качестве разрешения.

6. Разрешения, полученные от БТИ и пожарной службы

7.технический паспорт

8.кадастровый паспорт

9.выписка из Росреестра

За перевод помещения в нежилое плата не взимается гос.органами. Подать заявление можно через МФЦ,по почте или путем личного обращения.

Сколько будет стоить перевод помещения ?

При переводе помещения придется заплатить за разницу, которую подсчитает в результате перехода БТИ. Отдельно оплачиваются услуги инженеров за подготовку технического паспорта. Организации взимают плату за составление проекта перепланировки.

Также заявитель уплачивает гос.пошлину в размере 350 рублей для физ. лиц и тысячи для компаний. Выписка из ОГРН обойдется в 750 рублей, еще следует учесть расходы на нотариуса за оформление документов.

Фото: kbproektspb.ru

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