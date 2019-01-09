Подводим итоги года по аренде квартир в регионах: Подмосковье в плюсе, Самара в минусе﻿

По итогам года на рынке аренды квартир в регионах России зафиксирована положительная динамика. Средние ставки по стране увеличились от 1,1% в сегменте «однушек» до 3,8% за «двушки» и 4% за «трешки».
В то же время, в некоторых городах, например, в Самаре, Иркутске или Кемерово получились отрицательные показатели. В исследовании был рассмотрены 69 городов страны с населением более 300 тысяч человек.
Однокомнатные квартиры
Самый невысокий прирост среди квартир разной комнатности показали "однушки". Они составили чуть более 1%. При этом ставки на маленькие квартиры выросли в 38 городах из 69 исследуемых. Больше прочих это подорожание должны ощутить на себе арендаторы Владивостока (+19,1%), Казани (+16,8%), Волгограда (+14%), Мурманска (+13,9%) и Курска (+11,5%).
При этом в Самаре и Новосибирске в минусе остались арендодатели. Ставки в этих городах снизились в среднем на 14,1% и 9,2%. Похожая ситуация отмечена в Оренбурге (-9,1%) и Иркутске (-9%), чуть меньше опустились цены в Чите (-8,3%).
В городах с самыми высокими затратами на аренду прирост составил около 5%. Исключением из этой статистики стал Севастополя, замыкающий первую пятерку ценового рейтинга. Здесь ставки ушли в минус и опустились ниже симферопольских — 19,8 тыс. руб./мес.
Первые три строчки, как всегда, достались Москве (39 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербургу (23,5 тыс. руб./мес.) и Сочи (23 тыс. руб./мес.).
Самые бюджетные однокомнатные квартиры, от 6,6 тыс. руб./мес. до 7,2 тыс. руб./мес., сдаются в Новокузнецке, Чебоксарах, Волжском, Нижнем Тагиле и Магнитогорске. На месячную московскую ставку в этих городах можно снимать квартиру почти полгода.
Двухкомнатные квартиры
"Двушки" за год подорожали в 50 городах из 69. И больше всего в Нижнем Тагиле. Этот город отрицательный прирост по "однушкам". В этом сегменте годовая коррекция в Тагиле составила +15%. На 12-13% стало накладнее снимать жилье в Саратове, Казани и Подмосковье. На 11% — в Новосибирске.
На те же 11% стало легче бремя арендатора в Брянске (-11,4%) и Самаре (-11,2%). Оренбург подешевел на 9,6%, Новокузнецк — на 8%, Барнаул — на 6,9%.
Самая высокая аренда после Москвы (46,9 тыс. руб./мес.) отмечена в Сочи (35,1 тыс. руб./мес.). А также Петербурге (34,1 тыс. руб./мес.), Симферополе (31,2 тыс. руб./мес.) и Севастополе (28 тыс. руб./мес.).
"Двушки" с самой низкой ценой за проживание, от 9 до 10 тыс. рублей в месяц, расположены в Волжском, Новокузнецке, Чебоксарах, Кургане и Ижевске.
Трехкомнатные квартиры
"Трешки" поднялись в стоимости аренды больше всего. 54 города из 69 переписали ценники в сторону повышения. В лидерах по приросту, как и в сегменте "однушек", — Владивосток (+12,5%). Сургут, Тюмень, Хабаровск и Московская область повысили ставки в среднем на 11%.
Среди городов с обратной динамикой отмечены Иркутск и Кемерово. Там средние цены снизились на 11%. Вслед за ними идут Барнаул, Брянск и Новокузнецк с падением на 9,1%, 8% и 7,3%.
По цене за аренду в призовую пятерку в сегменте "трешек" вошел и воцарился на четвертом месте Екатеринбург (38,2 тыс. руб./мес.). Выше него в рейтинге "золотая" тройка — Москва (59,2 тыс. руб./мес.), Сочи (49,4 тыс. руб./мес.) и Петербург (47,7 тыс. руб./мес.). Ниже — Симферополь (38 тыс. руб./мес.) и Севастополь (37 тыс. руб./мес.). Правда, последний был вытеснен Екатеринбургом из топовой пятерки.
Последние места рейтинга среди трехкомнатных квартир с результатами в среднем от 13 до 15 тыс. руб./мес. захватили Чебоксары, Курган, Новокузнецк, Курск и Пенза.
Фото: jilfond.ru
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