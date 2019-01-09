Ипотечные ставки в 2019 году могут превысить 10% годовых

Россияне внимательно следят за последними новостями по ипотеке в наступившем году. Такое внимание вполне обосновано. Люди, планировавшие взять кредит на жилье, не могут точно знать, что их ждет и и что произойдет со ставками по ипотеке.

Прогнозы по ипотеке в 2019 году сегодня очень популярны. Многие заемщики ждут данного решения с нетерпением. Несмотря на радужное будущее, есть существенное «но», на которое обращают внимание эксперты. Как отмечают специалисты в банковской сфере, после проведения налоговой реформы в 2019 году ставки могут резко возрасти и вполне вероятно, что даже 15% окажутся очень выгодными.

По другим прогнозам, средняя ставка по ипотеке в 2019 году приблизится к 10 процентам. Или вовсе превысит эту отметку. В связи с этим, несмотря на высокую потребность россиян в улучшении жилищных условий, спрос на жилищные кредиты может замедлиться.

По данным Банка России за октябрь, средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,41%. В первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5%.

Во втором полугодии наступившего года наиболее вероятным представляется их незначительное снижение . А также возврат к значениям последних месяцев 2018 года. Так, по данным Центробанка, во втором полугодии 2018 года средневзвешенная ставка колебалась в диапазоне 9,41-9,57%.

Основные факторы роста процентных ставок сводятся к повышению ключевой ставки и увеличение инфляции. Ее пиковые значения, скорее всего, придутся на первые шесть месяцев 2019 года. При этом Центральный Банк во второй половине 2018 года не только дважды повышал ключевую процентную ставку, но и фактически не исключил ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшем будущем.

В таких условиях повышение ставок в экономике может происходить в ответ не только на действия, но и на заявление Центробанка по поводу повышенного уровня неопределенности внешних и внутренних условий. Имеется в виду ситуация в странах с формирующимися рынками, динамика нефтяного рынка, влияние повышения НДС на инфляцию и рост инфляции на инфляционные ожидания.

У банковского сообщества также нет уверенности в устойчивости макроэкономической динамики.

Ожидается, что ставки по ипотеке в первом полугодии могут повыситься на 0,25-0,5%. Еще одним фактором давления на ставки, помимо ускорения инфляции, будет отток капитала с рынков развивающихся стран. А также рост доходности по инструментам фондового рынка.

Потребность в улучшении жилищных условий в России остается на стабильно высоком уровне. По итогам прошедшего года можно ожидать увеличение ипотечного кредитования в полтора раза. Тем не менее, в 2019 году рост спроса на ипотеку может замедлиться.

Спрос на ипотеку все же останется высоким. Кроме того, он допускает 15-процентный рост объемов жилищного кредитования в 2019 году. Этому могут способствовать сохранение банками первоначального взноса, а также требований к заемщикам. На это повлияют и снизившиеся цены на недвижимость.

Фото: kp.ru

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