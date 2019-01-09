Как легче всего подарить свою квартиру

Лучший способ безвозмездно передать собственность другому лицу -заключив юридический договор дарения.
Какие действия нужны для заключения договора?
Вначале дарителю следует определить предмет дарения. Затем подготовить сведения для договора. Согласно закону в дарственной должны быть указаны информация о дарителе и получателе, подробные сведения об объекте дарения. Если в договоре отсутствует информация о предмете дарения, то такой договор признается недействительным. Также в дарственной нужно указать дату передачи имущества в дар и поставить подписи обеих сторон.
Если объектом дарения является недвижимость, то дополнительно придется регистрировать переход права собственности от одного лица к другому.
Общий список документов для дарения квартиры или доли в ней
Для заключения договора дарения квартиры закон также предусматривает перечень соответствующих документов:
1.Документы, подтверждающие личность дарителя и одаряемого
2.Документы, удостоверяющие право дарителя распоряжаться имуществом. Например, свидетельство о вступлении в наследство или договор купли-продажи квартиры.
3. Данные о самой квартире. Сюда относятся сведения из БТИ, кадастров и прочих государственных органов.
4.Если квартира находится в совместной собственности, то согласие второго супруга на дарение.
5. доверенности на представителей, если таковые участвуют в сделке
Особенности дарения детям и родственникам
Дополнительно при дарении детям и близким родственникам запрашивается паспорт ребенка или свидетельство о рождении. Если участвуют в деле органы опеки, то представляется доверенность представителя.
Особенности дарения супругу
Необходимо предъявить документы, подтверждающие факт заключения брака. Если доли супругов ранее не выделены в совместном имуществе, то до заключения дарения следует выделить долю в судебном порядке. Только после определения доли станет возможным осуществить дарение.
Документы для регистрации договора
1.Паспорта всех участвующих лиц
2.Договор о дарении
3.Данные предмета дарения
4. Заявление о регистрации
5.Квитанция об уплате государственной пошлины
6.Документы, подтверждающие право собственности
В течении 10 дней сотрудники Россреестра проверяют представленные документы, после чего вы получите выписку с указанием нового собственника недвижимости.
Форма договора дарения
Договор дарения не обязательно заключать в нотариальной форме, однако обратиться к нотариусу стоит в случаях, когда объект находится в общей долевой собственности или одна из сторон недееспособна. Также рекомендуется нотариальное удостоверение в случае передачи только доли в квартире.
Сколько придется заплатить нотариусу?
Составление договора стоит от 4 до 8 тысяч рублей, удостоверение сделки-0,5 % от стоимости предмета сделки.
Фото: estate24.moscow
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