Как легче всего подарить свою квартиру

Лучший способ безвозмездно передать собственность другому лицу -заключив юридический договор дарения.

Какие действия нужны для заключения договора?

Вначале дарителю следует определить предмет дарения. Затем подготовить сведения для договора. Согласно закону в дарственной должны быть указаны информация о дарителе и получателе, подробные сведения об объекте дарения. Если в договоре отсутствует информация о предмете дарения, то такой договор признается недействительным. Также в дарственной нужно указать дату передачи имущества в дар и поставить подписи обеих сторон.

Если объектом дарения является недвижимость, то дополнительно придется регистрировать переход права собственности от одного лица к другому.

Общий список документов для дарения квартиры или доли в ней

Для заключения договора дарения квартиры закон также предусматривает перечень соответствующих документов:

1.Документы, подтверждающие личность дарителя и одаряемого

2.Документы, удостоверяющие право дарителя распоряжаться имуществом. Например, свидетельство о вступлении в наследство или договор купли-продажи квартиры.

3. Данные о самой квартире. Сюда относятся сведения из БТИ, кадастров и прочих государственных органов.

4.Если квартира находится в совместной собственности, то согласие второго супруга на дарение.

5. доверенности на представителей, если таковые участвуют в сделке

Особенности дарения детям и родственникам

Дополнительно при дарении детям и близким родственникам запрашивается паспорт ребенка или свидетельство о рождении. Если участвуют в деле органы опеки, то представляется доверенность представителя.

Особенности дарения супругу

Необходимо предъявить документы, подтверждающие факт заключения брака. Если доли супругов ранее не выделены в совместном имуществе, то до заключения дарения следует выделить долю в судебном порядке. Только после определения доли станет возможным осуществить дарение.

Документы для регистрации договора

1.Паспорта всех участвующих лиц

2.Договор о дарении

3.Данные предмета дарения

4. Заявление о регистрации

5.Квитанция об уплате государственной пошлины

6.Документы, подтверждающие право собственности

В течении 10 дней сотрудники Россреестра проверяют представленные документы, после чего вы получите выписку с указанием нового собственника недвижимости.

Форма договора дарения

Договор дарения не обязательно заключать в нотариальной форме, однако обратиться к нотариусу стоит в случаях, когда объект находится в общей долевой собственности или одна из сторон недееспособна. Также рекомендуется нотариальное удостоверение в случае передачи только доли в квартире.

Сколько придется заплатить нотариусу?

Составление договора стоит от 4 до 8 тысяч рублей, удостоверение сделки-0,5 % от стоимости предмета сделки.

Фото: estate24.moscow

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