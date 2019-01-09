Какие документы нужны для продажи дома с земельным участком?

Часто возникают ситуации, когда владельцу необходимо реализовать дом вместе с земельным участком. Такая сделка является довольно непростой из-за количества требуемых документов и нотариального способа их оформления. Попробуем разобраться, без каких же документов и алгоритмов действий вам не обойтись как продавцу.

Во-первых, когда вы найдете покупателя, постарайтесь договориться с ним о внесении задатка либо заключить предварительный договор. Такие меры помогут обезопасить обе стороны от рисков. Ведь любая из сторон может передумать и отменить сделку, причиняя другой стороне убытки. Если же после внесения задатка потенциальный покупатель решит отказаться от сделки, то продавец имеет право оставить задаток себе. Если же сам продавец передумает продавать дом с участком, то в качестве компенсационных санкций ему предстоит возместить покупателю двойную сумму задатка. Заключить предварительный договор не составит труда и без юридической помощи, на него впоследствии можно будет ссылаться в суде.

После достижения договоренностей с покупателем самое время предоставить ему все необходимые для продажи документы. Многие из них придется заранее запрашивать в БТИ и других государственных органах. По закону информирование продавцом обо всех свойствах недвижимости и предоставление нужных сведений - его прямая обязанность. Только после данного этапа вы можете заключать договор о продаже дома с земельным участком.

Документы, необходимые для продажи дома:

1.Свидетельство о праве собственности на указанную в договоре недвижимость.

Данный документ служит подтверждением того, что именно вы являетесь собственником конкретной недвижимости и как следствие обладаете полномочиями на осуществление купли-продажи. Обратите внимание, что право собственности обязательно должно быть зарегистрировано в государственном реестре. Если владелец собственности не достиг еще 18-летия, то во время сделки в обязательном порядке должны присутствовать его родители или опекуны согласно требованиям ГК РФ.

2. Справка, содержащая оценку стоимости недвижимости

3. Перечень всех прописанных в недвижимости лиц. Чем меньше лиц будет прописано, тем лучше шансы на продажу.

Если вы продаете дом с земельным участком, то потребуются дополнительные документы на землю:

1.Справка о правовом статусе участка и об отказе от земли

2.Свидетельство о праве собственности на землю

3. Кадастровый паспорт

Такой паспорт- один из самых важных для покупателя документов, так как содержит исчерпывающую информацию об объекте. Представляет собой выписку из государственного кадастра. Паспорт должен содержать данные об участке и собственнике, все характеристики объекта, адрес местонахождения и прочую информацию.

4.Документы с техническими и экономическими характеристиками земли

5.Свидетельство, подтверждающее законность всех возведенных ранее на участке построек.

6.Документ с оценкой участка экспертом

Фото: pravozhil.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Удобны ли для жизни красивые дома: признаки удачных планировок квартир﻿

Как безопасно купить загородный дом: подводные камни﻿

Магазин рядом с домом: ресурс на все времена