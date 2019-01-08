"Враги" собственников жилья: основные методы борьбы

Владельцы недвижимости регулярно сталкиваются с разного рода неприятностями. Как правило, они возникают как по их собственной вине, так и по независящим от них обстоятельствам.

Отдам квартиру в хорошие руки

Зачастую обладатели нескольких квартир обычно "лишнее" жилье сдают в аренду. И вот тут-то на сцену и выходит первый враг квадратных метров — квартиросъемщик. Он может разнести квартиру в пух и прах, оставить после себя долги по "коммуналке". А то и просто сдать ее в субаренду гастарбайтерам.

Для того, чтобы всего этого не произошло, с арендатором лучше заключить договор. В нем должны быть указаны все квартиросъемщики с полными паспортными данными. Также следует зафиксировать сроки проживания, сумму аренды и дату выплат. Помимо этого, указать, что владелец имеет право проверять квартиру.

Также стоит описать находящееся в квартире имущество. И состояние, в котором оно находится. А еще лучше примерную стоимость. Нелишним будет указать обязанность по оплате коммунальных платежей, сумму страхового депозита, условия ремонта, улучшений, а также ответственность за ущерб общедомовому имуществу.

Кроме всего прочего, сдаваемую в аренду квартиру можно застраховать, чтобы минимизировать риски.

Дым столбом

Портить жизнь собственнику могут не только квартиросъемщики. Делать это могут и соседи по подъезду. Чаще всего неудобство доставляют "нехорошие" квартиры с шумными компаниями. И еще соседи, ведущие бесконечный ремонт.

Сначала соседа-дебошира или безудержного мастера стоит попытаться усмирить устными увещеваниями. А если это не работает, нужно вызывать участкового. Затем писать заявление о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Шансы утихомирить шумящих соседей возрастают, если жалоба на них будет коллективной. Ведь, как правило, нерадивые соседи доставляют неудобства не только какому-то отдельному жильцу, а сразу нескольким семьям. Единого федерального закона о запрете на шум в зависимости от времени суток не существует. Такие подзаконные акты принимаются в каждом конкретном регионе отдельно. В Москве, например, шуметь запрещено с 23 ночи до 7 часов утра.

Кроме шумных соседей доставлять неудобства могут любители большого количества домашних животных. К примеру, бабушки, у которых в "однушке" обитает 20 кошек. Законом не установлено ограничение на количество животных в городской квартире. Тем не менее претензии в основном возникают из-за запаха. А также лая или мяуканья питомцев. В таком случае рекомендуется обратиться с жалобой в жилищно-эксплуатационную организацию, управляющую компанию или жилищную инспекцию.

Внутридомовые проблемы

Другим поводом для ссоры может стать мусор на лестничной клетке. Однако на этот раз проблема может заключаться не в соседях. А в качестве работы управляющей компании. Ведь именно она отвечает за содержание и ремонт общедомовой территории в многоквартирном доме.

Самый грозный враг

Если со всеми перечисленными недругами вашей собственности можно справиться малой кровью, то последнего "врага" одолеть не так-то просто. Речь идет о собственниках долей в одной квартире. Плохие отношения с другими собственниками, скорее всего, приведут к большим проблемам. Они могут быть самыми разными. Во-первых, часто возникают трудности с оплатой коммунальных услуг. Решить этот вопрос возможно путем разделения лицевых счетов для обособленной оплаты платежей.

Во-вторых, между сособственниками могут быть серьезные споры из-за пользования общим имуществом. Объект недвижимости делится на жилую и нежилую площадь. К первой относятся комнаты, ко второй — коридоры, балконы, лоджии, кухня и санузел. Обладатели долей зачастую не могут определить порядок пользования общим имуществом из-за несоответствия размера доли занимаемой площади. Увы, в данном случае не спасет даже суд. Потому что суд, возможно, и предпишет равный доступ в места общего пользования, но контролировать это все равно будет некому.

В связи с этим, если согласия в собственниках не совсем, то остается только продажа квартиры или доли. Самый лучший вариант при продаже всей квартиры — договариваться с оппонентами. А если другие собственники на продажу не согласны, то продавать придется свою долю. Только предварительно предложив выкупить ее сособственникам. Так положено по закону.

Фото: wild-mistrss.ru

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